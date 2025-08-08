Slušaj vest

Bivša misica Maja Cvjetković (39) našla se u centru skandala nakon što je izašla vest da je njen bivši muž, preduzetnik Andrija Kević (58) napao njenog trenutnom partnera Murata.

Andrija je negirao krivicu i optužio Maju da manipuliše, te je istakao da ne želi da njihova ćerka bude u Muratovoj blizini zbog njegove prošlosti.

- Duboko sam zgrožena medijskim napisima. Jako je žalosno da nikoga ne zanima kako će se to odraziti na maloletno dete koje provlače medijski. Iskreno, to je dno dna - rekla je Maja i istakla da sa bivšim u odličnim odnosima.

Maja Cvjetković napadnuta od strane bivšeg muža Foto: Printscreen

- Andrija i ja imamo odličan odnos, Vita provodi vreme i sa mnom i s tatom, u srećnoj sam vezi… Životi su nam složeni i sve se isključivo vrti oko Vite. To je sve što imam da kažem. Žalosno je da živimo u društvu u kojem postoji novinar koji tako nešto objavi - dodala je ona za "Večernje novosti".

"Rekao je da će nas ubiti"

Njen partner, koji je takođe preduzetnik, rekao je navodno da je spornog dana bio u restoranu sa Majom, kao i da ju je tokom večeri nekoliko puta navodno zvao bivši muž.

- Njega lično ne poznajem, a tog 8. septembra sam sa Majom bio u restoranu. Dok smo se nalazili još unutra, nju je nazvao Andrija oko preuzimanja njihove ćerke. Zatim je Andrija izašao iz auta, skinuo naočare i bacio ih unutra te krenuo prema meni. Ošamario me je desnom rukom po levom obrazu i postavio se u napadačku poziciju. Uhvatio me je rukom za grudi, pa sam i ja njega uz pritisak na zid dase smiri.Kazao sam mu: 'Ne pred njom‘, na što je Andrija uzvratio na engleskom: 'Ubiću vas sve.'''

Muratu su konstatovane lakše telesne povrede, a Zagrebačko tužilaštvu je podnelo optužnicu protiv Kevića za pretnje smrću uz predloženu kaznu zatvora od osam meseci, a dve godine uslovne kazne.

Maja je odlučila da u postupku ne svedoči, prenosi "Net.hr".

