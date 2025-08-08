Slušaj vest

Voditeljka Bojana Ristivojević objavila je fotografiju iz lifta, a zbog nje se napravila prava pometnja na mrežama!

Naime, kako je crna tašnica koju je sa sobom nosila bila markirana, svi su polemisali o tome šta u nju zapravo staje ali i o ceni, koja iznosti 6.000 evra.

- Ova tašnica jeste mala, ali u nju staje sve što je potrebno. Cena je prava sitnica, ali vredi dati novac za dobar komad- bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Bojana Ristivojević nosi tašnicu od 6.000 evra Foto: Printscreen

Isplivala njena slika iz mladosti

Inače, Bojana danas može da se pohvali odličnom linijom i zanosnom plavom kosom, koja joj je postala zaštitni znak, a malo ko se danas seća kako je izgledala na početku karijere, te je da slika često i na društvenim mrežama.

Bojana je imala tamniju boju kose, ali je i tada važila za pravu lepoticu.

1/20 Vidi galeriju Bojana Ristivojević nekad i sad Foto: Kurir štampano, Printscreen

Ona je vodila različite TV formate, da bi se na kraju zadržala na informativi, što joj sada najviše i prija i u čemu po svemu sudeći odlično pliva.

- Ona na ovoj slici ne liči na sebe. Svakako je uvek bila lepa, svaka čast njenim roditeljima kako su je lepo vaspitali - bio je jedan od komentara.

Pogledajte dodatni snimak o Bojani Ristivojević: