BOJANA RISTIVOJEVIĆ PUNA KAO BROD! Voditeljka samo u ruci nosi 6.000 evra, a svima zapala jedna fotka iz lifta
Bojana je sve iznenadila fotkom iz lifta na kojoj se vidi njena preskupa tašnica
Voditeljka Bojana Ristivojević objavila je fotografiju iz lifta, a zbog nje se napravila prava pometnja na mrežama!
Naime, kako je crna tašnica koju je sa sobom nosila bila markirana, svi su polemisali o tome šta u nju zapravo staje ali i o ceni, koja iznosti 6.000 evra.
- Ova tašnica jeste mala, ali u nju staje sve što je potrebno. Cena je prava sitnica, ali vredi dati novac za dobar komad- bio je samo jedan od komentara na mrežama.
Isplivala njena slika iz mladosti
Inače, Bojana danas može da se pohvali odličnom linijom i zanosnom plavom kosom, koja joj je postala zaštitni znak, a malo ko se danas seća kako je izgledala na početku karijere, te je da slika često i na društvenim mrežama.
Bojana je imala tamniju boju kose, ali je i tada važila za pravu lepoticu.
Ona je vodila različite TV formate, da bi se na kraju zadržala na informativi, što joj sada najviše i prija i u čemu po svemu sudeći odlično pliva.
- Ona na ovoj slici ne liči na sebe. Svakako je uvek bila lepa, svaka čast njenim roditeljima kako su je lepo vaspitali - bio je jedan od komentara.
Pogledajte dodatni snimak o Bojani Ristivojević: