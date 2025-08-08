Slušaj vest

Nakon što je njegova devojka Ivona Stefanovićuhapšena zbog napada na policiju Luka Silni zgorio je javnost videom na društvenoj mreži "Tiktok".

Luka je pokušao da se obrazloži pratiocima što ga nema već par dana na popularnoj mreži, pa je tokom završetka obraćanja pokušao da ispadne duhovit, ali mu ni ovoga puta nije pošlo za rukom.

Naime, on se snimao ispred Hrama Svetog Save i nakon objašnjenja da nije bio prisutan na društvenim mrežama zbog problema sa zubima pitao je "kada ćemo na neke kur**" što je izazvalo veliki bes i gnev kod naroda.

Luka ovim pitanjem nije naišao na dobre reakcije, iako je to reklo bi se očekivao obzirom da slični kontent kreatori imaju bazu publike koja voli primitivniji sadržaj, te ga podržava, to nije bio slučaj kod "Silnog".

Stotine komentara ispod ovog snimka vređa i osporava Luku kao influensera, te se postavlja pitanje da li će se mladić odlučiti na drugačiji sadržaj.

Devojka mu hapšena

Ona je zbog rutinske kontrole zaustavljena u naselje Beograd na vodi, međutim, kada je izašla iz automobila u alkoholisanom stanju, napala je službeno lice na dužnosti.

Tiktokerka Ivona Stefanović uhapšena jer je napala policajce Foto: Printscr4een

Pogledajte dodatni snimak: