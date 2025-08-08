OTKRILI POL DETETA! Prelep trenutak u životu Aleksandre Bursać i Stevana Sekulića: Ovo će večno pamtiti (FOTO)
Pevačica Aleksandra Bursać čeka prvo dete sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, a sada su u svom stanu priredili otkrivanje pola.
Naime, oni su javnost obavestili da čekaju devojčicu, kao i da će joj dati ime Kasija.
- Kasija, jedva te čekamo - napisala je pevačica na društvenoj mreži Instagram.
Krila trudnoću na početku
Aleksandra je u početku krila trudnoću, a sada sa pratiocima deli svoja iskustva, te je na storiju objavila da ima slatke muke u drugom stanju.
- Pravi paradajz ne postoji više, a meni se tako jede - objasnila je ona, pa je potom dodala:
- Kao klompu da sam pojela, verujte mi da je nekako takav osećaj - požalila se Aleksandra.
Podsećanja radi, Aleksandra je nedavno napisala da joj je beba veoma aktivna, što je raduje.
- Verovatno ćemo tako i uraditi, sudeći po tome kako luduje u stomaku, biće jako vesela bebica", odgovorila je pevačica.
Pogledajte dodatni snimak: