Odnos Novaka i Srđana Đokovića oduvek intrigira javnost, a život najboljeg tenisera gotovo je uvek u fokusu. Ipak, šta se dešava u porodici sportskog asa, malo ko zna.

Jelena Genčić, koja je otkrila Novaka, govorila je pred smrt o tome kakav je Nole zaista.

- Kada je osvojio Vimldon, lično me je pozvao urednik Njujork tajmsa i čestitao mi na njegovom uspehu. I on nije jedini. Svi poznati novinari i urednici koji su me intervjuisali prethodnih godina uputili su mi čestitke - prepuna ponosa započela je 2011. godine priču o Novaku.

Đokovići nisu imali novca

Priča se da su rasprodali svu imovinu kako bi Novaku omogućili profesionalno bavljenje tenisom.

- Oni nisu imali imovinu. Stalno su se seljakali po iznajmljenim stanovima. Najpre su živeli kod Dijanine majke na Vidikovcu, a posle ovde na Banjici. Međutim, kako je Novak napredovao u tenisu, tako su im podizali kiriju, pa su morali da se sele jer nisu mogli da plaćaju.

Nalazili rešenje kod zelenaša

Znači, nije im bilo lako?

- Tako nekako. Sećam se, Novak je jedno vreme bio mršav jer je slabo jeo, pa sam rekla njegovoj majci da mu se pojača ishrana, da mora da jede više mesa. Srđan i Dijana samo su se pogledali. Nije lako kada nemate novca da svom detetu obezbedite hranu koja mu je neophodna.

I kako se gospodin Đoković snašao za novac?

- Pozajmljivao je od zelenaša, kako drugačije. Nije to bio mali novac, godišnje nam je trebalo oko 200.000 maraka, ali smo troškove uz pomoć sponzora uspeli da svedemo na nekih 90.000. Samo Srđan zna kako je dolazio do tog novca...

