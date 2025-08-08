Slušaj vest

Spomen-ploča svirepo ubijenoj pevačici na nasipu u Borči Jeleni Marjanović nije samo zarasla u korov nego se više i ne vidi, kao da ne postoji.

Do obeležja pokojnoj estradnoj zvezdi, za čije ubistvo nikada nije pronašao počinilac, nije moguće doći.

U to se prošlo leto uverila ekipa Kurira koja je obišla nasip u Crvenki, nadomak Borče, gde je 2. aprila 2015. godine Jelenino telo nađeno u kanalu.

Spomen ploča Jelene Marjanović zarasla u korovu Foto: Kurir

Zoran godinama nije bio

Nalazi se usred rastinja i deluje kao da je niko ne obilazi. Nepokošena trava, njen lik, koji se više i ne nazire iza granja obraslog oko ploče, ne može čak ni da se prepozna. Samo onaj ko tačno zna gde je porodica podigla ovu uspomenu može da je i pronađe i zapali sveću ili ostavi cveće. Kako smo saznali tada, Marjanović punih pet godina nije bio na nasipu.

- Ne odlazi on na nasip. Ne znam ni da li bi i on uspeo da pronađe spomen-obeležje. Ja sam bio nedavno, ali nisam uspeo da dođem od grmlja i šiblja. Evo, obiđite to mesto pa ćete se na licu mesta uveriti o čemu vam pričam. Slična je situacija i s porodičnom kućom - rekao nam je porodični prijatelj Marjanovića. Tako je i bilo. Naša ekipa posetila je i porodični dom Marjanovića u Borči. Identičnu situaciju smo zatekli i tamo. Kuća je počela da propada, prozori su polupani, trava i šiblje rastu oko kuće.

- Jednom sam sanjala čoveka koji je bio prerušen u Zorana i sedeo u grmu. Ja sam jako poštovala Zoricu, Jeleninu majku, bila je veoma cenjena i poštena žena. Radile smo zajedno. Nije znala da je svet kvaran, da su ljudi pokvareni. Ja održavam sve koliko god mogu. Ovo ne daj bože nikome da se dogodi. Kad se pogleda dublje, slučaj je jako čudan. Pokušavam da uredim i sredim. Jako ih poštujem i cenim i izlazim im na grobove.

