Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša prokomentarisala je nedavni let avionom, tokom kog je sedela tik iza dugogodišnje rivalke Svetlane Cece Ražnatović.

Kako smo već pisali, Jelena i Ceca letele su zajedno na relaciji Beograd-Podgorica, a snimak njihovog susreta ubrzo je završio na društvenim mrežama.

Već su se sretale po avionima

Sukob Jelene i Cece traje godinama  Foto: Privatna Arhiva, Instagram/lioness.ceca, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Karleuša navodi da ovakve situacije nisu retkost i da je na njih već navikla, ali da je, uprkos očekivanjima javnosti da će doći do sukoba, sve proteklo mirno zahvaljujući njenom vaspitanju i kulturi.

- Let sa Cecom bio je interesantan. Mi stalno putujemo zajedno avionima, a viđamo se i po sudovima... Ljudi su se iznenadili što joj nisam prišla. Ali ja sam joj već više puta rekla sve što sam imala. Neki su očekivali da je fizički napadnem, ali ja sam kulturna osoba i to se nikada neće desiti - izjavila je Karleuša.

Jelena Karleuša i Ceca Foto: Miloš Miletić, Pritnscreen/Instagram

Demantuje žiriranje u muzičkom takmičenju

U poslednje vreme spekuliše se i da bi JK mogla postati članica žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", ali pevačica ni ovog puta nije želela da potvrdi te navode.

- Ljudi me stalno pitaju za "Pinkove zvezde". Očigledno smatraju da to takmičenje nije potpuno bez mene. Ali dok ja lično nešto ne potvrdim, sve što se piše u medijima nije tačno. Iskreno, ne znam ni odakle ljudima ta ideja - zaključila je Jelena za Jutjub kanal "Pravo lice estrade".

Kurir / Informer

Ne propustiteStarsNA KARLEUŠINOM NASTUPU U BUDVI SVE KRCATO! Pop diva dominira na turneji po Crnoj Gori, a tek da čujete šta radi tokom dana
IMG-20250608-WA0014.jpg
Stars"BOLESNICI IZMIŠLJAJU RAZLOGE" Karleuša se oglasila nakon vesti da joj je nestao profil: Novi profil je obrisan zato što
IMG-20250603-WA0073.jpg
StarsATINA TOŠIĆ OSTAVILA MAMU KARLEUŠU U POTPUNOM ŠOKU! Pevačica je sve odmah objavila javno, pogledajte šta je ćerka uradila
viber_image_2025-01-08_09-30-06-327.jpg
StarsKARLEUŠA SE HITNO OGLASILA! Objasnila zašto neće nastupati u Hrvatskoj: "Zaista mi je žao što..."
IMG-20241125-WA0089.jpg

 Pogledajte snimak o Jeleni Karleuši:

Jelena Kareluša  Izvor: Instagram/karleusastar