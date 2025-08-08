Slušaj vest

Suzana Jovanović je svojom ispovešću čitav Balkan digla na noge, te već danima svi pričaju o tome šta je govorila tokom prvog intervjua nakon Sašine smrti.

Ono što će vas sada dodatno uzdrmati je Suzanino priznanje o tome kako čuje glas pokojnog Saleta kada ostane sama kod kuće.

"Često ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane", započinje Suzana, te govori o njegovim poslednjim danima.

"Nije se mučio, dali su mu lekove za spavanje, morfijum za bolove, bukvalno je zaspao i nije osetio ništa, ali dok lekovi nisu krenuli da deluju bilo je malo mučno sve to gledati", priča i otkriva šta joj se dešava kada ostane sama u kući.

Čuje Sašin glas

"Čujem ga kada sam u kući, ali ne smem to nikome da kažem jer će neko reći da nisam normalna. Skoro sedim u kuhinji i gledam one svoje turske serije na Pinku, to obožavam, to me nekako smiruje i rastereti i samo čujem "Suleee", Aleksandra me ne zove tako, Danijel i Tijana nisu tu, a čujem njegov glas i prepoznajem tu boju, kad drugi put opet doziva i ja odem gore da pogledam i razmišljam da nisam valjda luda, a čujem jasno i glasno", priča u šoku i otkriva još nešto što javnost nije znala.

"Ima jedan džemper iz Pariza koji je nosio taj poslednji put, taj džemper je lepo spakovan stoji na njegovom jastuku na našem krevetu i on još uvek miriše na Saleta i taj džemper spava sa mnom, budim se uz njega i sad da li tu ima nešto ili nešto postoji, ja zaista ne znam, ali ja sam jasno i glasno čula da me zove "Sule"", zaključuje Suzana.

