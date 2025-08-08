Slušaj vest

Partnerka Kristijana Golubovića, Kristina Spalević danas se na svom profilu na Instagramu pohvalila da je smršala čak 33 kilograma.

Naime, Kristina se uvukla u uske biciklistčke i obukla je kratku majicu, pa pokazala kako sada izgleda.

Ona je potom otkrila da su za njenu vitku liniju, nakon dva porođaja zaslužni njeni recepti, pa objasnila da je mogla da pokrene i biznis.

"Danas mi pade biznis ideja na pamet, posto hrana za mene mora da bude ukusna , a smrsala sam 33kg, znaci da moji recepti kidajuuuuu, mogla bih da napravim neki e-cook-book , za gurmanke koje nemaju mnogo vremena" - napisala je Kristina.

Sinovi Kristijana i Kristine prebačeni su na kućno lečenje nakon hospitalizacije

Nakon što su sinovi Kristijana Golubovića i Kristine Spalević nedavno pušteni na kućno lečenje oglasila se Kristina. Ona je otkrila da mališani nisu stekli imunitet na rotavirus i da postoji rizik od ponovne infekcije.

Ovaj virus je čest uzrok stomačnih problema kod mališana i može biti ozbiljan ako se ne leči na vreme, zbog čega su Kristijan i Kristina odmah reagovali, a mališani su bili u bolnici.

Kristijan i Kristina su se nedavno vratili sa odmora koji im je, kako kažu, "preseo". Njihovi sinovi Konstantin i Kiril završili su u KBC Zemun zbog simptoma poput povraćanja, dijareje i malaksalosti. Nakon nekoliko dana u bolnici, pušteni su na kućno lečenje, ali opasnost nije prošla.

- Čitala sam da stiču imunitet, međutim u bolnici sam pitala i rekli su mi da nisu zaštićeni i da nemaju antitela i da ponovo može da se desi - izjavila je Kristina na svom Instagram profilu, izražavajući zabrinutost za zdravlje svojih sinova.

