Miljana i Marija Kulić spakovale su kofere i sa malim Željkom uputile se u Crnu Goru na zasluženi odmor.

Iako su platile smeštaj i Željkovom ocu, Ivanu Marinkoviću, on ih je u poslednjem trenutku odbio, a Marija Kulić se ovim povodom oglasila za medije.

- Lepo nam je, uživamo. Ne voli Ivan more, ne može da sedi duže od 7 dana, a nije došao ni pet dana. On misli samo na sebe. Čak non stop potencira, ja nemam ni oca, ni majku, ni babu ni dedu. Ima 46 godine, nema tri. Ljudi izgube roditelje, daleko bilo u ranom detinjstvu, pa misle na decu. On je jedan samoživnik i takav će biti do kraja - kaže Marija Kulić i istiće da će Željko morati da nauči da živi bez očinske figure.

Željko neće imati oca

- Naučiće Željko da živi sa tim. Nije jedini neotac po drugi put. Odgovorni ljudi i obrazovani znaju koliko jednom detetu znači kvalitetno vreme provedeno sa ocem, a to je upravo letovanje jer nemaš obaveze, pa se maksimalno posvetiš. On se maksimalno posvećuje flaši i ne voli more, ali zato obožava kladionice. Ma nema ništa od njega, drvo se savija dok je mlado.

Marija Kulić zbog Marinkovića je prolila gorke suze što je i on sam potvrdio tokom gostovanja u emisiji ''Narod pita''.

- Pamtim kad sam bio u Nišu i kad su krenuli na more i mi ih pakujemo, Marija ulazi u kola i Željko unutra, ona se okreće ka meni i plače. Tad sam bio siguran koliko brine o njemu i koliko joj je drago što sam ja tu.

