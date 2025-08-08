Ena imala život kao iz filma

- Nisam bila vezana za stolicu, ne, on mi je vanbračni suprug, dve godine veze i onda sam rodila dete i to se vodi kao vanbračna zajednica. Razilazili smo se sudski, dete je pripalo meni, kao samostalni vršilac roditeljskog prava sam živela sama s njim, mislim s mojim roditeljima. On je dobio zabranu prilaska meni, ali je normalno mogao da viđa dete kako je sud odredio. Međutim, nikada se nije pojavljivao na tim viđanjima, ali je zato znao svaki moj korak. Onda je prekršio tu zabranu prilaska i onda se dogodilo to da me kidnapuje. Tri dana sam bila tamo zatvorena, nisam bila vezana za stolicu i nikada ne bih volela da se vraćam na to. Moj sin zna suštinu, zna sve, zna neke detalje koje nisam ovde pričala, ali nisam želela da posle 13 godina bude to aktuelna tema... Jasno mi je da ljude zanima. Ja sam dve godine bila aktivni volonter udruženja za zaštitu žena i samohranih majki i borila sam se za naša prava! - rekla je Ena u emisiji "Intimna pitanja".