Saša Kovačević sinoć je trebao da održi nastup u Bosni, međutim on se malo pre koncerta oglasio i otkrio da se te večeri neće družiti sa svojom vernom publikom.

Razlog je, kako pevač kaže nepoštovanje organizatora koji nisu ispoštovali ugovorne obaveze

- Dragi moji, nazalost, usled nepoštovanja ugovornih obaveza od strane organizatora, otkazuje se večerašnji nastup u Orasju.

- lako je Sašin bend bio spreman za tonsku probu i čekalo se do poslednjeg trenutka da organizatori ispoštuju dogovoreno, nažalos, bili smo primorani da se vratimo u Beograd.Nadamo se skorom druzenju sa nasom divnom publikom! Hvala vam na razumevanju - napisao je.

I u Crnoj Gori organizatori varaju pevače

Tea Tairović, Anđela Ignjatović Breskvica, Edita Aradinović, Ivana Boom Nikolić i Angelina otkazale su nastup u Baru nakon što nije ispoštovana stavka iz ugovora o isplati.

Kako saznajemo, po ugovoru je do 2. avgusta trebalo da budu isplaćeni honorari za njihove nastupe, što se nije dogodilo.