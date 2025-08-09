SAŠA KOVAČEVIĆ DOŠAO U BOSNU NA KONCERT ALI GA NIJE ODRŽAO! Nepoštovanje ga dočekalo, oglasio se i izneo istinu u javnost
I Saša Kovačević se ovog leta susreo s nepoštovanjem organizatora
Saša Kovačević sinoć je trebao da održi nastup u Bosni, međutim on se malo pre koncerta oglasio i otkrio da se te večeri neće družiti sa svojom vernom publikom.
Razlog je, kako pevač kaže nepoštovanje organizatora koji nisu ispoštovali ugovorne obaveze
- Dragi moji, nazalost, usled nepoštovanja ugovornih obaveza od strane organizatora, otkazuje se večerašnji nastup u Orasju.
- lako je Sašin bend bio spreman za tonsku probu i čekalo se do poslednjeg trenutka da organizatori ispoštuju dogovoreno, nažalos, bili smo primorani da se vratimo u Beograd.Nadamo se skorom druzenju sa nasom divnom publikom! Hvala vam na razumevanju - napisao je.
I u Crnoj Gori organizatori varaju pevače
Tea Tairović, Anđela Ignjatović Breskvica, Edita Aradinović, Ivana Boom Nikolić i Angelina otkazale su nastup u Baru nakon što nije ispoštovana stavka iz ugovora o isplati.
Kako saznajemo, po ugovoru je do 2. avgusta trebalo da budu isplaćeni honorari za njihove nastupe, što se nije dogodilo.
Kurir.rs