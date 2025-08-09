Slušaj vest

Bivša žena Milana Kalinića, Sandra, nakon razvoda uživa u svim čarima života. Ona redovno objavljuje fotografije i videe na društvenim mrežama pa svojim pratiocima pokazuje deo svog privatnog života. Sandra je sinoć izašla u noćni provod, a njen selfi u ogledalu raspametio je njene pratioce.

Sandra je blistala u provokativnoj kombinaciji, a svi su se složili da izgleda kao devojčica. U crnoj uskoj haljini s rascepom i dekolteom bivša žena voditelja oduševila je pratioce.

Mnogi su prokomentarisali njen izgled, a bilo je i onih koji su poručili "Ono kad ti razvod baš prija".

Sandra Kalinić u uskoj haljini Foto: Print Screen

Razveli se sporazumno

Milan Kalinić i njegova supruga Sandra rešili su da stave tačku na svoj brak početkom godine, i to posle 18 godina zajedničkog života, kada su shvatili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem.

Kako je tada rekao izvor blizak glumcu, oni su se vrlo brzo dogovorili da se sporazumno razvedu i podele bračnu imovinu, kako bi sve prošlo što brže i bezbolnije, i to prvenstveno zbog dobrobiti njihovo dvoje dece.

Glumac i voditelj je odmah prihvatio da stan u kome su godinama zajedno živeli na Voždovcu pripadne Sandri i njihovoj deci, i oni će tu nastaviti da žive. On se preselio kod svoje majke u centar grada i tamo već neko vreme živi. On će u svom vlasništvu zadržati i džip i skuter, koji svakodnevno koristi kako bi završio sve obaveze po gradu. Pored stana, Sandri će ostati i jedan automobil.

