Anđela Ignjatović Breskvica skoro celo leto provodi u Crnoj Gori. Tamo ima nastupe, a nedavno se na jednom desila i prosidba.

Dok je Breskvica pevala, dečko koji je bio na njenom nastupu i to u prvom redu iz džepa je izvukao kutijicu s prstenom i pokazao pevačici.

Ceo klub aplaudirao je dečku iz publike, međutim Anđela je rekla "Ne". Ona mu se zahvalila na gestu ali prsten nije mogla da prihvati

- Nije moguće pošto sam zauzeta, ali hvala ti! - rekla mu je Breskvica ljubazno i sa osmehom, nakon čega je ponovo usledio aplauz publike.

Anđela Ignjatović Breskvica Foto: Printscreen Instagram

Ko je dečko s kim je Breskvica u vezi?

Nikola Stanisavljević je od Anđele stariji osam godina i zaposlen je u policiji, a očigledno je da veliku pažnju posvećuje oblikovanju mišića, zbog kojih devojke lude, pa se ispod fotografija mogu pronaći i komentari da je "Kao od brega odvaljen".

Pevačica je jednom izjavila da njen partner ne voli da se pojavljuje u javnosti

- On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej, i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem - rekla je Breskvica jednom prilikom.