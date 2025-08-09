Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz nedavno je otišao u rodni kraj svoje partnerke Anđele Đuričić i upoznao se s njenom familijom. Osim mame, tate, sestre od tetke bio je i brat njegove partnerke, a kako Gatoz kaže bilo je napeto.

- Bilo je prelepo, prvo zajedničko putovanje. Upoznao sam njene roditelje i njenu ekipu. Prošao sam kroz ceo Herceg Novi i upoznao sam njene. Igrao sam se sa njenom sestrom od tetke Nikolijom. Uprta je sva pažnja u nju i ko je vidi želi da se igra sa njom. Ćale je legenda, a keva me oduševila sa večericom. Burazer je bio tvrd, ali sam ga omekšao, nadam se -rekao je Gastoz, pa dodao:

- Ustali smo ranije da stignemo na vreme, polomio nas je put. Sve pet i samo da ostane ovako što duže. Dokle god smo mogli da krijemo da smo zajedno, krili smo, sad više ne možemo da krijemo -rekao je Gastoz.

Zajedno bili na ručku

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nakon rijalitija svoju vezu nastavili su i napolju. Iako je u početku bilo raznih spekulacija šta će se desiti s omiljenim parom iz rijalitija, pa su mnogi predvideli da će brzo raskinuti, golupčići i dalje uživaju u svojoj ljubavi.

Oni su nedavno otputovali u Crnu Goru, a trenutke su provodili na jahti uz iće i piće daleko od očiju javnosti.

Međutim, došao je trenutak da Gastoz ode u Đenoviće i upozna i ostatak porodice Đuričić, s obzirom da je Anđelinog tatu upoznao na finalu Elite 8 kada je i pobedio.

Kupio stan od pobede u Eliti

Pobednik rijalitija "Elita", Nenad Marinković Gastoz pohvalio se na svom profilu na Instagramu na šta je potrošio deo zarade iz rijalitija.

Mladi reper je na storiju podelio kadrove iz svog novog stana koji je nedavno pazario.

U prvom planu bila je dnevna soba, koja ima izlaz na modernu terasu. Pored se nalazi još jedbna spavaća soba, a pored nje i kupatilo koje je izgrađeno po poslednjim standardima.

Pretpostavlja se da je novac koji je osvojio u "Eliti 8" kao pobednik Gastoz uložio u ovaj novi stan, a koja je bila cena istog za sada nije poznato.