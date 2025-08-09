Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica jedan je od članova žirija u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" za sezomnu 2025/26.

On je prvi koji je potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem, a sada je progovorio i o uslovima ali i honoraru.

- Imao sam zahtev da bude dobar žiri, to mi je bilo bitno, a ne da bude neka sprdnja. Njegov zahtev je bio da moj deo posla maksimalno dobro uradim i lako smo se mi dogovorili oko svega. Svako tu radi svoj posao maksimalno dobro, isto i on. Sve je pripremio, a ja ću svoj deo uraditi kako treba. To je sve profesionalni nivo saradnje, zna svako šta treba da se radi i nema nekih oscilacija, rekao je Desingerica.

- Ne razmišljam o tome uopšte jer se generalno žiri uklapa prema meni. Radiću to najbolje što znam kada krene i to je to, spontano. I mene zanima kako će to sve da izgleda, rekao je i otkrio da li postoji neko ime u žiriju za koje mu nije drago što će biti deo programa - rekao je za 24sedam

- Ne, žiri mi se u principu sviđa zato što sam većinskim delom učestvovao u tom nekom odabiru. Tako da mi ne smeta ništa.

Više ga zanima atmosfera nego honorar

Medije je zanimalo i koliko će reper biti bogatiji zbog učešća u muzičkom takmičenju, međutim, kako kaže njemu to nije bitno

- Nemam neke parametre šta je zapravo dobar honorar. U principu, bavim se muzikom i imam dosta posla i zarađujem, tako da su moji parametri za honorare dosta izopačeni. Više mi je do toga što je dobar gas, a ne do para.

Rat s Bosancem već počeo

Nakon što je Dragan Stojković Bosanac iz "Zvezde Granda" prešao u "Pinkove zvzede" mnoge je zanimalo šta kompozitor misli o reperu, a njegov komentar bio je glavna tema medija.

- Ne znam ko je Desingerica, nisam ispratio. Nije me briga ko će sedeti pored mene u žiriju, iskreno. Tu sam da radim, ostalo je manje važno - rekao je Dragan nedavno.