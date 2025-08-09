Slušaj vest

Božo Dobriša jedan je od onih voditelja i novinara koji nemaju dlake na jeziku. Poznati voditelj iz Crne Gore svakog leta patrolira Crnogorskim primorjem i osim što ga estradnjaci obožavaju ima i onih koji se plaše njega i njegovog britkog jezika.

Pre nekoliko dana Božo je u intervjuu za Kurir bez ustručavanja otkiro kakvo je zaista stanje na moru. Njegove izjave napravile su opštu pometnju na estradnom nebu, a sada se Dobriša oglasio za Kurir o najsvežijoj krađi na estradi.

Severina je pokrala kompletnu melodiju hita "Vuče lopove", pevačice Goge Sekulić, a sada se Boža obratio Severini.

- Veliki pozdrav iz Budve! Moj intervju je srušio estradu i pokazao pravu sliku estrade na Crnogorskom primorju ovog leta. Sve je istina to i sami znate! E, sad dokaz je i Severina koja je verovatno više puta pročitala moj intervju i videla gde lepo piše da je Goga Sekulić najtraženija ove godine i da su joj se stari hitovi povampirili i vratili. I gle čuda. Pošto Severina nema nijedan nastup u CG ovog leta ukrala je pesmu našoj dragoj Gogi - rekao je Dobriša pa nastavio

- Pusti se ti Goge, nego ja tebi predlažem da pravo odeš kod Rozge. Znaš ko su joj saradnici pa neki ti oni urade bar jedan hit. Jelena Rozga hara ovog leta Crnogorskim primorjem, a tebe nigde nema. Na kraju, ja mislim da jedino ja mogu tebi pomoći. Reci Seve ako treba udaraću u sve što treba! Čekam te! - izjavio je Božo za Kurir.

Goga Sekulić i Sandra Afrika najtraženije u Crnoj Gori

Postoji li neko ko te je iznenadio i bio baš tražen u julu?

- Sandra Afrika puni klubove i drži jaču cenu. Ljudi ne shvataju da je Sandra pre 10 godina, kada su na šetalištu sve bili lokali jedan do drugog, po 10 noći zaredom punila čuveni "Trokadero" na otvorenom. Što je Ceca bila tad za "Top Hil", to je Afrika bila za otvoreni "Trokadero" i šetalište. Taj trend se nastavio i ovih godina. Ona je imala najviše nastupa i sve je puno.

A osim nje?

- Goga Sekulić. Kod nje je isto uvek bilo puno. Njen uspeh je zaslužen jer su joj se vratile sve stare pesme. Publika više ne želi da sluša ove "bla, bla" pesme koje traju po jednu sezonu. Pošto nema više hitova, ljudi su se vratili Goginim starim pesmama i to traže. U avgustu će pevati još četiri puta.

