Branislav Radonić poznatiji kao Brendon takmičio se u više formata rijalitija gde je stekao veliku popularnost.

Trenutno snima video klipove na društvenoj mreži TikTok, a sve više govori o dešavanjima na imanju koja se dešavaju iza kulisa.

Prekršio pravila ugovora

Brendon otkriva javno stavke ugovora što, znamo, nije dozvoljeno, te se na taj način oglušio o isti.

"Pošteno sam odrađivao svoj honorar"

- U prvoj sezoni nisam imao nikakve privilegije, morao sam da se ponašam u skladu sa pravilima - započeo je Brendon.

- Međutim u svakoj sledećoj sezoni sam imao neku stavku više, nekih da kažem pogodnosti, što mi je jako značilo u zatvorenom prostoru - nastavio je Branko.

- Svakog drugog dana sam dobijao 200 grama Grand kafe. Duga privilegija je bila vrlo značajna, a to su dva kuvana obroka. Za jedan sam se sam snalazio, dok su mi ta dva bila zagarantovana. Takođe sam smeo da spavam u zabranjeno vreme, što nisam koristio - naveo je bivši rijaliti učesnik.

- Gledao sam da uvek budem budan i da ispratim program, generano sam pošteno odrađivao svoj honorar - zaključio je Radonić na svom Tiktok profilu.

Podsećamo, svojevremeno su isplivale Brendonove fotke gde je obučen kao žena u zagrljaju muškarca.

