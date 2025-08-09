Slušaj vest

Goga Sekulić ove letnje sezone može se pohvaliti sa velikim brojem nastupa ali i rekordnoj posećenosti publike u svakom klubu gde se pojavi.

Crna Gora ju je kao i svake godine dočekala raširenih ruku, a pevačica je nakon desetina nastupa na Crnogorskom primorju otišla i u svoj rodni grad Pijevlju gde je održala nastup i to ni manje ni više nego u Šarićevom klubu.

Pevačica je kako tvrde mnogi koji su se našli na licu mesta svojim hitovima i energijom napravila žurku za pamćenje, a kažu i da je ovo bio prvi put da je klub bio popunjen do poslednjeg mesta.

Goga Sekulic pevala u Saricevom klubu Izvor: Kurir

Deli gaćice na nastupu

Jedan od najvećih hitova pevačice je i pesma "Gaćice", a baš kad ta pesma krene na repertoaru publika doslovno poludi. Dok idu prvi taktovi pesme publika skandira "S**s, droga, Sekulić Goga".

Ovaj performans postao je već tradicionalan kad je Sekulićeva u pitanju, a izvodi ga svaki put tokom letnje turneje kada peva najveći hit u karijeri.

Pokrala je Severina

Severina je objavila novu pesmu, ali umesto očekivanih pohvala, naišla je na lavinu komentara i optužbi za kopiranje.

Naime, mnogi slušaoci primetili su zapanjujuću sličnost između Severinine nove pesme i hita „Vuče lopove“ pevačice Goge Sekulić iz ranijih godina.

Goga se oglasila putem Instagrama i u svom stilu, bez ustezanja, prozvala koleginicu. U jednoj objavi parafrazirala je stih iz svoje pesme i napisala:

„Na jahti su još uvek njene gaćice“, očigledno aludirajući na čuveni Severinin erotki snimak koji decenijama unazad izaziva kontroverze.

Nedugo zatim, u drugom storiju, Goga je dodala još direktniju poruku:

„Seve lopove“, što je jasna igra reči i referenca na naslov svoje pesme „Vuče lopove“.

Fanovi su podeljeni, dok jedni podržavaju Gogu i smatraju da je Severina prešla granicu, drugi brane Severinu i tvrde da je reč o slučajnosti. Ipak, jedno je sigurno – Balkan scena ponovo bruji o muzičkom „plagijatu“ i javnom obračunu dve pevačice koje su godinama prisutne u svetu estrade.