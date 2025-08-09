Slušaj vest

Tea Bilanović otkako je stala na scenu proglašena je kraljicom bakšiša. Mala, sitna i dinamitna pevačica gde god se pojavi napravi lom, a publika vrlo često voli da je časti bakšišom. Tea je na terenu savršena, a nedavno je polako ali sigurno krenula sa promocijom svog prvog albuma "Rendom".

Tea objavljuje pesmu po pesmu, a nakon pesme "Rendom", na red je došla i pesma "Ako, ako" koja je osvojila srca publike širom regiona što pokazuje i statistika.

Pevačica se juče na društvenoj mreži Instagram pohvalila uspehom pesme "Ako, ako" koja je objavljena pre 10 dana. Pomenuta numera trenutno je prva po slušanosti na muzičkoj platformi jutjub u Makedoniji, dok je u Bosni na trećem mestu. Međutim, Teu je najviše obradovala informacija da je i u svom rodnom mestu u top 10 izvođača po slušanosti.

- Najlepši osećaj je kad znam da ono što radim dopada ljudima pored kojih sam počela i koji su verovali u mene. Puno mi je srce što "Ako, ako" prema zvaničnoj jutjub statistici je jedna od 10 najslušanijih pesama u Banja Luci proteklih 7 dana. Jedva čekam da je pevamo zajedno prvom prilikom - napisala je Tea Bilanović.

Foto: Print Screen

Bežala s nastupa zbog para

Kraljica bakšiša na estradi, mlada pevačica Tea Bilanović ispričala je nemili događaj koji joj se dogodio nedavno na jednom nastupu i to zbog ogromne količine bakšiša koji je dobila.

Naime, na nastupima često dođe zbog problema zbog bakšiša koji pevači dobiju od gostiju, a u takvu nemilu situaciju dospela je i Tea Bilanović i to na jednom nastupu u inostranstvu.

Foto: Printscreen

- Videla sam da me nazivaju "kraljicom bakšiša" i imponuje mi to, sada sam se postidela. Hvala mojoj publici, stvarno mi imponuje.

Na pitanje šta se dogodilo na jednom veselju gde je doslovno morala da beži od majke i sestre jednog gosta, Tea je kroz smeh ispričala:

- Ima više situacija, ali bilo je jedno veselje gde su nas ganjali da im vratimo bakšiš. Nisam se ja dala, to sam izbegla... Kada sam primetila da je situacija alrmantna, ja sam samo pokupila torbu i sakrila se u drugu prostoriju. Čula sam da je majka od tog dečka vikala: "ona ga je opila i uzela mu sve pare". Pazite, vas niko ne tera da dajte pare na muziku, ja smatram da je to negde od srca i da je neki kodeks - rekla je.

Šokirala je i odgovorom na pitanje koliki je najveći bakšiš koji je uspela da zaradi za nastup.

- Pa ja mislim da nije, pevam već 12 godina. Pa sve ukupno što smo uzeli za veče, ne samo ja, nego ceo tim, pa bilo je oko 40.000 evra - otkrila je Tea šokantnu cifru.

- Najčešće sve to ulažem u karijeru, a kada hoću sebe da počastim kupim sebi štikle. Trenutno imam oko 43, 44 para štikli možda - dodala je Tea za Hajp.