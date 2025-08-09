"ZBOG PARA SU ĆERKU..." Žestoke optužbe na račun roditelja Anđele Đuričić, Gastoz nije znao šta ga je snašlo
Gledalac je u emisiji "Narod pita" izneo šok tvrdnje o roditeljima Anđele Đuričić, a Nenad Marinković Gastoz ih je odmah odbranio.
Naime, gledalac je rekao da smatra da je Gastoz zaslužio pobedu, ali da je Anđela osvojila drugo mesto zahvaljujući njemu.
- Ona je sad druga osoba. Sela je u čelo crnog stola i ostala do kraja. Ona je navukla Gastoza, sa svim turbulencijama, ona je osvojila Gastoza i drugo mesto. Zbog para su njeni ćerku forsirali u rijaliti. Ti treba da se otkačiš nje, traži drugu prilik, rekao je gledalac, a Gastoz se nije složio.
- Nisu oni Kulići! Ne slažemo se, ali sve okej. Ja sam u Zadruzi 8 Eliti jurio nju -rekao je Gastoz.
Žena Lepog Miće tuži Gastoza
Inače, tokom emisije "Narod pita", Nenad Marinković Gastoz i Lepi Mića su se sukobili i spomenuli su i tužbu.
- Kad si upoznao suprugu? -pitao je zadrugar.
- 1988. u Sarajevu -rekao je Lepi Mića.
- Ja znam što niko ne zna. Je l' bila trudna? Čuo sam da je bila trudna kad ste se upoznali -pitao je Gastoz.
- Ja sam to isto čuo, sram te bilo, trudnu ženu si nahvatao - potvrdio je Uroš.
- Moja žena je bila samo sa mnom trudna. Ako Gastoz priča istinu, ja mu dajem stan. Ako Gastoz laže... - vikao je Mića.
- Ja ne mogu da verujem koliko se upecao za nešto što nije istina -rekao je pobednik rijalitija.
- Snežana tuži Gastoza! J**em li ti majku, Snežana tuži pseto -urlao je Mića.
- To su komentari ljudi koji kruže internetom -rekao je Uroš.
- Što bi se iznervirao? Ja se nisam nervirao kada si ti govorio da sam ostavio trudnu devojku napolju - provocirao je Marinković.
- Au Mićo, ja sam u šoku za trudnu ženu - dodao je Uroš Stanić.
- Čuo sam da su ti je namestili, da nisi znao da je trudna. To je stvarno odvratno jer znam da on poštuje njegovu ženu -rekao je Gastoz.
- Snežana je sestra mog druga. Komentari pišu svašta... Ja sam se oženio, a Snežana je ostala trudna posle tri godine - pravdao se on.
Pogledajte dodatni snimak: