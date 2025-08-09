Slušaj vest

Pevačica Tea Tairović trudi se da vodi računa o ishrani, ali ju je iznenadilo kada je vaga pokazala 70 kilograma.

Pevačica Tea Tairović koja je nedavno izgovorila sudbonosno "da" Ivanu Vardaju, pojavila se sinoć na nastupu u Crnoj Gori u izazovnom roze kostimu, a do kluba ju je dopratio suprug.

Progovorila o svemu

Ona je za prisutne medije govorila o letnjoj turneji, planovima za naredni period, ali i svakodnevici sa supruguom Ivanom.

- Imala sam tri nastupa u Budvi, dva Ulcinja, jedan Kotor... Što se tiče Crne Gore, tu uvek bude sjajno, ja sam posebno vezana za Crnu Goru. Za mene nema pauze, ima mnogo planova, al' ne smem sve da otkrivam - izjavila je Tea.

Pevačica je progovorila i o tome kakva je kuvarica, ističući da nema mnogo vremena da sama sprema hranu, te su restorani brze hrane uvek dobra opcija. Iako se trudi da redovno vežba i unosi zdrave namirnice, Tea je juče doživela pravi šok u teretani.

- Izmerila sam se u teretani jutros, kad me srčka nije strefila kad sam videla šta piše na vagi! Ja sam u šoku... Jedem salate, sad jedem ribu, izbacila sam meso, ne znam odakle meni ovolike kile... Da kažem koliko imam kila? Hm... 70 kila imam. Odakle meni to? Mislila sam da imam 10 kilograma manje - ispričala je pevačica.

Kurir / Informer

