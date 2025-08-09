Slušaj vest

Ana Sević se proslavila takmičenjem u "Zvezdama Granda", a danas radi kao voditeljka upravo u ovom takmičenju.

Iako je svoju pevačku karijeru bacila u drugi plan i potpuno se posvetila voditeljstvu, malo ko zna koliko godina ima Ana Sević.

Rođena je 20. oktobra 1985. godine i ima 39 godina, a mnogi smatraju da izgleda upola mlađe.

Izgled Ane Sević često privlači pažnju s obzirom na to da izgleda besprekorno i posle tri porođaja.

"Nikada nisam držala dijetu"

Ana Sević je jednom prilikom istakla da ne drži dijete.

- Imam pet obroka dnevno, sa užinama i jedem sve. Generalno obožavam slatkiše i samo njih volim da jedem. Ostalo samo da bih preživela - istakla je ona i otkrila da tajna leži u detoks sokovima koje pije.

- Režim nemam, jedem kada stignem i šta stignem i to me ne čini srećnom. Nikada nisam držala dijetu, ali sam pre mesec dana prvi put probala detoks program i, iskreno, jedva čekam sledeći krajem aprila. Nikada nisam više i lepše jela. Generalno nisam neki gurman i sve više shvatam da mi najviše prija voće i povrće, meso mi ne prija, a ništa posebno ga ni ne volim, dok mlečne proizvode obožavam, ali mi ne prijaju.

