Najveću podršku nakon smrti Saše Popovića, Suzana Jovanović dobija upravo od koleginica sa estrade.

Kako kaže, neke su joj stalno uz rame i javljaju se redovno, dok druge ćute, i to je boli.

U svojoj prvoj velikoj i emotivnoj ispovesti, Suzana je progovorila o najtežem periodu u životu, o odnosima sa ljudima sa javne scene, ali i o onima koji su je razočarali.

- Pošalju poruku, najviše mi pišu Tanja Savić, Milica Pavlović, Milica Todorović. Jelena Karleuša mi piše često, moram da je spomenem, piše mi: "Šta ti treba, kad ti treba". Meni ništa ne treba, samo mir, da izađem iz svega ovoga i da budem dobra sebi i svojoj deci, da dočekam unuče, to bi Sale moj voleo. Obećala sam mu dok je bio svestan i dok smo se dogovarali da ću ja uraditi sve ono što smo se dogovorili - rekla je Suzana za Fullscrean media.

1/10 Vidi galeriju Suzana Jovanović ne može da preboli smrt Saše Popovića Foto: Printscreen

Suzana o Lepoj Breni

Takođe, Suzana je prokomentarisala i odnos sa Lepom Brenom, otkrivši da, iako su bili bliski godinama, ona nije dolazila u njihov dom nakon Sašine smrti.

-Posle? Sada nije, na komemoraciji i samoj sahrani da. Nije dolazila, ne znam zbog čega - odgovorila je Suzana za "Scandal" na pitanje da li je Brena dolazila u njihovu kuću.

Suzana nije sakrila da su je mnogi potezi zaboleli kao čoveka, te da joj od jednog toplog, ljudskog razgovora ništa više i ne treba.

1/6 Vidi galeriju Pevačicama je od osnovinja u Grandu Foto: Kurir/S.U., Printscreen/Instagram, Live Production

- Ne znam šta bih rekla, boli me kao čoveka, mnogo toga me boli. Izgleda da je došlo takvo vreme da ne treba ništa očekivati. Svi oni se, verovatno vode tom mišlju da imam decu, imam te ljude koji rade, oni imaju svojih obaveza, poslova. Meni ne treba ništa, ljudska reč i neki običan razgovor, da sa nekim provedem, možda samo to, ali Bogu hvala imama takve ljude.

