DARI BUBAMARI ISPLIVALA GOLOTINJA I SNIMCI ZA ODRASLE, A ONA SE ODMAH UZBUDILA: Mnogo sam perverzna, imam i do pet puta dnevno intimne odnose...
Pevačica Dara Bubamara je pre nekoliko godina bila u centru skandala zbog intimnog sadržaja koji je isplivao u javnost. Tada je govorila o intimnim odnosima i nepristojnim ponudama koje dobija.
- Nekada i pet puta dnevno imam intimne odnose - izjavila je folkerka, koja redovno na društvenim mrežama dobija nepristojne ponude:
- Blokiram sve na društvenim mrežama koji mi šalju nepristojne ponude. Šalju mi gole slike, pa na šta to liči?
- Mnogo sam slobodna i perverzna! Ljudi kažu da objavljujem bezobrazne slike na Instagramu, a one koje čuvam u telefonu su još gore! Ali neću mnogo da pričam o tome, ipak moram barem malo privatnosti da zadržim za sebe. Zasad dobro prikrivam ljubavni život, nadam se da će tako i ostati. Nešto ipak treba sačuvati od javnosti radi sopstvene sreće i mira - rekla je pevačica jednom prilikom.
Intimni sadržaj pevačice procureo u javnost
Podsetimo, pre nekoliko nekoliko godina intimne fotografije pevačice Dare Bubamare procurele su u javnost nakon što joj je, kako je tvrdila, ukraden telefon, a nekoliko godina kasnije desio joj se još veći skandal kada je sasvim slučajno intimni snimak sama objavila na društvene mreže.
Pevačica je tada priznala da je greškom stisnula pogrešno dugme i uključila lajv u kome je bila potpuno naga.
Kurir / Informer
Pogledajte dodatni snimak o pevačici: