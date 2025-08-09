Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara je pre nekoliko godina bila u centru skandala zbog intimnog sadržaja koji je isplivao u javnost. Tada je govorila o intimnim odnosima i nepristojnim ponudama koje dobija.

- Nekada i pet puta dnevno imam intimne odnose - izjavila je folkerka, koja redovno na društvenim mrežama dobija nepristojne ponude:

- Blokiram sve na društvenim mrežama koji mi šalju nepristojne ponude. Šalju mi gole slike, pa na šta to liči?

- Mnogo sam slobodna i perverzna! Ljudi kažu da objavljujem bezobrazne slike na Instagramu, a one koje čuvam u telefonu su još gore! Ali neću mnogo da pričam o tome, ipak moram barem malo privatnosti da zadržim za sebe. Zasad dobro prikrivam ljubavni život, nadam se da će tako i ostati. Nešto ipak treba sačuvati od javnosti radi sopstvene sreće i mira - rekla je pevačica jednom prilikom.

Pevačica je veliko pojačanje u takmičenju  Foto: Budva night Ambiente, Printscreen/Youtube, Saška Milinković, Saška Milinković

Intimni sadržaj pevačice procureo u javnost

Podsetimo, pre nekoliko nekoliko godina intimne fotografije pevačice Dare Bubamare procurele su u javnost nakon što joj je, kako je tvrdila, ukraden telefon, a nekoliko godina kasnije desio joj se još veći skandal kada je sasvim slučajno intimni snimak sama objavila na društvene mreže.

Pevačica je tada priznala da je greškom stisnula pogrešno dugme i uključila lajv u kome je bila potpuno naga.

Kurir / Informer

Ne propustiteStarsPOTVRĐENO PISANJE KURIRA: Dara Bubamara novi član žirija u "Zvezdama Granda", oglasila se produkcija
Dara Bubamara
StarsŠUŠKA SE! DVE PEVAČICE SE BORE ZA ŠERIFOVIĆKINO MESTO: Jedna koleginica nema nikakve veze s Grandom, dok je drugu Popović obožavao: Evo o kome je reč
Marija Serifovic .jpg
StarsOD DILDA I GOLIH SLIKA DO TUČE NA AERODROMU, UHOĐENJA SVETSKE FACE, ALI TO NIJE SVE! Ovo su svi skandali Dare Bubamare: Evo kako se pravdala
dara_bubamara_30092023_0070.JPG
StarsSKINULA DARU I MINU KOSTIĆ S TRONA: Ona je najniža pevačica na estradi: Muškarci lude za njom, Tea je otela koleginici...
Screenshot_2086.jpg

 Pogledajte dodatni snimak o pevačici:

Dara Bubamara slavila rođendan Izvor: instagram/darabubamara_official