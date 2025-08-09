Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara je pre nekoliko godina bila u centru skandala zbog intimnog sadržaja koji je isplivao u javnost. Tada je govorila o intimnim odnosima i nepristojnim ponudama koje dobija.

- Nekada i pet puta dnevno imam intimne odnose - izjavila je folkerka, koja redovno na društvenim mrežama dobija nepristojne ponude:

- Blokiram sve na društvenim mrežama koji mi šalju nepristojne ponude. Šalju mi gole slike, pa na šta to liči?

- Mnogo sam slobodna i perverzna! Ljudi kažu da objavljujem bezobrazne slike na Instagramu, a one koje čuvam u telefonu su još gore! Ali neću mnogo da pričam o tome, ipak moram barem malo privatnosti da zadržim za sebe. Zasad dobro prikrivam ljubavni život, nadam se da će tako i ostati. Nešto ipak treba sačuvati od javnosti radi sopstvene sreće i mira - rekla je pevačica jednom prilikom.

Intimni sadržaj pevačice procureo u javnost

Podsetimo, pre nekoliko nekoliko godina intimne fotografije pevačice Dare Bubamare procurele su u javnost nakon što joj je, kako je tvrdila, ukraden telefon, a nekoliko godina kasnije desio joj se još veći skandal kada je sasvim slučajno intimni snimak sama objavila na društvene mreže.

Pevačica je tada priznala da je greškom stisnula pogrešno dugme i uključila lajv u kome je bila potpuno naga.

Kurir / Informer

