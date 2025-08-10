Slušaj vest

Privatni, ali i poslovni život Ane Nikolić je definitivno za film, i to dugometražni. Uspone i padove koje je ova pevačica imala prethodnih godina naplatila je ovog leta. Devojka od čokolade, koja se prošle godine žalila da nema dinar u džepu, zaradila je ove sezone oko 250.000 evra.

Radi punom parom

Ne može joj niko ništa

Prošlog leta procurio je snimak u kojem Ana govori da je ostala bez para.

- Da li si normalan? Šta da snimim? Pogledaj, vaške ću da dobijem! Vaške, pogledaj! Sve pare sam... Gorivo sam platila, častila sam onu devojku, otišla sam do groblja, kupila sam cveće, nemam para! I nemam sočiva! Bolje da pustiš pare meni. I sočiva da mi kupiš, kao prvo i prvo. Šta da snimim s naočarima za vid? Pogledaj me na šta ličim, bre - govorila je pevačica pre godinu dana u video-snimku svom menadžeru Saši Mirkoviću.

Sve potvrdio

Sada se situacija drastično promenila. Ana puni trgove i klubove, bila je vredna i zaradila. To nam je potvrdio i direktor "Hajp produkcije", koji je ujedno njen i producent.

Napravili strategiju za dobitak

- Ana je pokazala da može kad hoće i da je prevazišla sve dosad najtraženije pevačice. Što se potražnje tiče na tržištu i muških i ženskih izvođača, ona drži visoko drugo mesto, odmah iza Ace Lukasa. Nekoliko stepenica prazno posle toga, pa idu svi ostali koji su na estradi. Takva je situacija i to je činjenica. Tu publika određuje, ne mi. Na nama je samo da izvođače dobro plasiramo publici. Ana je zaista pokazala da je veliki profesionalac u svom poslu i da je fanovi vole, tako da, tek će ona da zarađuje - rekao je Mirković za Kurir.