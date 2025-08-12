

Vole Partizan

Bogdan i Željko su već razmenjivali utiske, delovalo je da su zajedno i došli, pa im se lider LDP-a naknadno pridružio. U prilog tome svedoči fotografija.

Njih trojica su bili odlično raspoloženi, u opuštenom izdanju i reklo bi se da su mogli satima da pričaju o raznim temama od politike, preko glume do sporta, a i zabave što da ne. Međutim, delovalo je da se Obradoviću žurilo.

Glumac i poznati trener su zajedno otišli, dok je Čeda platio gorivo i nastavio dalje. Ljudi koji su se tom prilikom zadesili na pumpi takođe su bili prijateno iznenađeni.

- E, da je neko ovo zabeležio. Čeda, Bogdan i Željko na jednom mestu. To se ne dešava tako često. Nikad ne bih rekao da se poznaju, a pozdravili su se kao da se znaju sto godina - samo su neki od komentara sugrađana koji su takođe videli ovaj trojac.

Izgleda da njih trojica za sada leto provode u prestonici. Iza slavnog glumca je bogata i uspešna karijera jer je ostvario više od 150 uloga, nikada nije brojao priznanja, već je bio fokusiran na kvalitet onoga što radi, a kada ga sretnete uživo deluje kao sav normalan svet.