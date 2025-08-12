NEVIĐENI TROJAC DO SADA NA JAVNOM MESTU! Diklić, Obradović i Čeda ćaskaju na benzijskoj pumpi
Bogdan Diklić, Željko Obradović i Čedomir Jovanović na jednom mestu. Neverovatno zvuči, ali istinito. Glumac, trener košarkaškog kluba "Partizan" i političar sreli su se na jednoj pumpi u prestonici. Njih trojicu povezuje ljubav prema crno-beloj familiji, pa su se srdačno pozdravili i kratko ispričali. Naša ekipa se sticajem okolnosti zatekla sa njima na istom mestu u isto vreme, pa smo zabeležili ovaj nesvakidašnji trenutak.
Zanimljva družina
Vole Partizan
Bogdan i Željko su već razmenjivali utiske, delovalo je da su zajedno i došli, pa im se lider LDP-a naknadno pridružio. U prilog tome svedoči fotografija.
Njih trojica su bili odlično raspoloženi, u opuštenom izdanju i reklo bi se da su mogli satima da pričaju o raznim temama od politike, preko glume do sporta, a i zabave što da ne. Međutim, delovalo je da se Obradoviću žurilo.
Glumac i poznati trener su zajedno otišli, dok je Čeda platio gorivo i nastavio dalje. Ljudi koji su se tom prilikom zadesili na pumpi takođe su bili prijateno iznenađeni.
- E, da je neko ovo zabeležio. Čeda, Bogdan i Željko na jednom mestu. To se ne dešava tako često. Nikad ne bih rekao da se poznaju, a pozdravili su se kao da se znaju sto godina - samo su neki od komentara sugrađana koji su takođe videli ovaj trojac.
Izgleda da njih trojica za sada leto provode u prestonici. Iza slavnog glumca je bogata i uspešna karijera jer je ostvario više od 150 uloga, nikada nije brojao priznanja, već je bio fokusiran na kvalitet onoga što radi, a kada ga sretnete uživo deluje kao sav normalan svet.
Znaju se odlično
Letnja pauza
Isto je i sa košarkaškim trenerom kojeg smo navikli da gledamo u odelu na terenu dok vodi igrače i usmerava ih da budu najbolji na parketu. Sada je letnja pauza, ali nema sumnje da od jeseni trener sa svojom ekipom startuje na najbolji mogući način. Sa druge strane, političar gde god se pojavi skreće pažnju na sebe, pa su mu ljudi prilazili da se sa njim fotografišu dok je točio gorivo.
Pokušali smo da kontaktiramo s njima, ali nisu odgovarali na naše pozive ni poruke.