Slušaj vest

Bogdan Diklić, Željko Obradović i Čedomir Jovanović na jednom mestu. Neverovatno zvuči, ali istinito. Glumac, trener košarkaškog kluba "Partizan" i političar sreli su se na jednoj pumpi u prestonici. Njih trojicu povezuje ljubav prema crno-beloj familiji, pa su se srdačno pozdravili i kratko ispričali. Naša ekipa se sticajem okolnosti zatekla sa njima na istom mestu u isto vreme, pa smo zabeležili ovaj nesvakidašnji trenutak.

Zanimljva družina

Druženje na pumpi na Novom Beogradu Foto: Privatna Arhiva


Vole Partizan

Bogdan i Željko su već razmenjivali utiske, delovalo je da su zajedno i došli, pa im se lider LDP-a naknadno pridružio. U prilog tome svedoči fotografija.
Njih trojica su bili odlično raspoloženi, u opuštenom izdanju i reklo bi se da su mogli satima da pričaju o raznim temama od politike, preko glume do sporta, a i zabave što da ne. Međutim, delovalo je da se Obradoviću žurilo.
Glumac i poznati trener su zajedno otišli, dok je Čeda platio gorivo i nastavio dalje. Ljudi koji su se tom prilikom zadesili na pumpi takođe su bili prijateno iznenađeni.
- E, da je neko ovo zabeležio. Čeda, Bogdan i Željko na jednom mestu. To se ne dešava tako često. Nikad ne bih rekao da se poznaju, a pozdravili su se kao da se znaju sto godina - samo su neki od komentara sugrađana koji su takođe videli ovaj trojac.
Izgleda da njih trojica za sada leto provode u prestonici. Iza slavnog glumca je bogata i uspešna karijera jer je ostvario više od 150 uloga, nikada nije brojao priznanja, već je bio fokusiran na kvalitet onoga što radi, a kada ga sretnete uživo deluje kao sav normalan svet.

Znaju se odlično 

Prijatelji se sreli u gradu Foto: Kurir Televizija, Printscreen, Damir Vujković


Letnja pauza

Isto je i sa košarkaškim trenerom kojeg smo navikli da gledamo u odelu na terenu dok vodi igrače i usmerava ih da budu najbolji na parketu. Sada je letnja pauza, ali nema sumnje da od jeseni trener sa svojom ekipom startuje na najbolji mogući način. Sa druge strane, političar gde god se pojavi skreće pažnju na sebe, pa su mu ljudi prilazili da se sa njim fotografišu dok je točio gorivo.
Pokušali smo da kontaktiramo s njima, ali nisu odgovarali na naše pozive ni poruke.

Ne propustiteKultura"Zveknuo me pesnicom u glavu tako da sam se srušio" Godinama niko nije znao šta se desilo na snimanju, a kad je glumac progovorio svi zanemeli
Maratonci trče počasni krug.jpg
KulturaPulski festival u znaku autora iz Srbije: Pevala Konstrakta, prikazan "Za danas toliko", a Dikliću uručen "Fabijan Šovagović"
Konstrakta-i-Zemlja-Gruva Foto Pulski festival.jpg
Kultura"Bekim Fehmiu mi je prepustio ulogu u ovom filmu" Osvrt Bogdana Diklića na pola veka karijere: "Karanović me nije hteo za seriju Grlom u jagode"
Esspreso u 11, Bogdan Diklic - photo Milan Đurđević-10.jpg
KulturaSvečano otvoren Sedmi Somborski filmski festival: Bogdanu Dikliću uručena nagrada “Specijalni Ernest”
Untitled-1.jpg

Božo Dobriša urnisao Severinu Izvor: Kurir