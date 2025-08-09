Slušaj vest

Emina Jahović važi za jednu od naših najzgodnijih pevačica, a sve to zahvaljujući skoro pa svakodnevnim treninzima i pravilnoj ishrani.

Ona poseduje i svoju teretanu, pa tako se neretko oglašava na Instagramu fotografijama na kojima pokazuje kako vežba.

Jahovićka je sada podelila sliku ruke na kojoj kaplje znoj sa nje, te je time istakla koliko joj je trening bio jak, a uz to je kratko napisala: "Karido".

Emina Jahović se preznojila Foto: Printscreen

Ima 43, a izgleda kao da joj je 25

Jednom prilikom Emina je otkrila kako joj uspeva da u 43. godini izgleda poput tinejdžerke.

– Da podelim sa vama svoju dnevnu rutinu. Započnite dan jednim šumećim C vitaminom. Posle 20 minuta do pola sata svež isceđen celerov sok sa jednim limunom, pola kašičice organske kurkume u prahu, pola kašičice organskog đumbira u prahu, jedna kašičica putera, u to sve stavite malo sveže mlevenog bibera, ljute mlevene paprike i malo himalajske soli kako biste aktivirali i pojačali dejstvo napitka. Sve to promešajte i popijte. Ukoliko nemate celerov sok, počnite dan mlakom vodom i par kapi limuna, u to takođe možete dodati gore pomenute začine.

1/5 Vidi galeriju Muzičari koji bi mogli da ocenjuju talente Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Pogledajte dodatni snimak: