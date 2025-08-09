Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac otkrila je da je njeno najveće pijanstvo bilo krajem srednje škole, nakon čega više nikada nije mogla da okusi votku.

Nataša Bekvalac nedavno je bila u žiži javnosti zbog uklanjanja silikona, o čemu je progovorila iskreno i bez ulepšavanja. Pevačica, poznata po svojoj iskrenosti, jednom prilikom se prisetila srednjoškolskog pijanstva koje joj je zauvek promenilo odnos prema alkoholu.

- Sećam se jednog svog pijanstva, bio je kraj srednje škole i od tog trenutka mi se votka gadi. Kada vidim votku, kreće mi povraćanje - ispričala je ona.

Vesela je kad se napije

1/6 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Saša Milutinović

- Nazdravljam lepim momentima koji mi se dese u toku dana. Kažu da se priroda čoveka upozna kroz pijanstvo, po principu: "Šta trezan misli, pijan govori". Kada popijem čašicu više, jako sam vesela žena i samo se smejem. Kažu i da mnogo grlim ljude i da sam jako gruba u tom grljenju - rekla je ona, a zatim dodala:

- Naučila sam lekciju kada se radi o pijanim porukama i pozivima. Meni u tim situacijama moji uglavnom otmu telefon, tako da ga nemam. Neka jutra su ipak bila poprilično kobna za mene - zaključila je pevačica.

Kurir / Alo

Pogledajte dodatni snimak: