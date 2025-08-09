Slušaj vest

Zorana Pavić ne libi se toga da prizna da joj kilaža nije baš na zavidnom nivou, i zbog toga je odlučila da pređe na režim ishrane koji će joj pomoći da skine koji kiligrom i poboljša svoju kilažu.

Za relativno kratko vreme Zorana Pavić je uspela da smrša čak 30 kilograma, a da se pritom ne izgladnjuje. Ona je svoje telo dovela do savršenstva i sada rado deli savete i priča o tome kako je ona uspela.

Pevačica Zorana Pavić Foto: Stefan Stojanović

- Potpuno sam se odrekla slatkiša, uzmem ih vrlo retko samo da mi šećer ne bi otišao u “aut”, što bi rekli mladi. Više manjih obroka dnevno, ali poenta je u barenom povrću i mesu, uz ribu koja može da bude i tuna iz konzerve i pastrmka - rekla je ona jednom prilikom.

Pored regulisane ishrane Zorana je u svoje navike ubacila i redovne treninge. Ipak, početnička greška skupo ju je koštala, te je javno dala savet svima onima koji se bore sa istim problemom.

- Jela sam samo živ limun i pila vodu, što ne savetujem nikome. Padala sam u nesvest, nisam mogla da vozim. Nikako ne koristite samo limun, a to je ova ludača uradila i pretekla - izjavila je svojevremeno Zorana.

1/7 Vidi galeriju SMRŠALA 30 KILOGRAMA BEZ OPERACIJE: Evo kako se Zorana Pavić prepolovila i zadržala vitku liniju, ovo je njena tajna Foto: Dragan Kadić, Printscreeen

"Nisam se ugojila, nego nadula"

- U vreme kad je trebalo najviše da radim, ja sam imala hormonski poremećaj. Nisam se ugojila, nego sam samo bila naduvena. Verujem sa ovom distancom da ću i te repove koji su mi ostali rešiti, jer sam neko ko ne odustaje - priznala je Pavićeva.

Ona je dodala i da je lakše kada pored sebe imaš nekog, ali da radije uživa u samoći nego sa nekim ko joj ne odgovara, a detaljnije o tome čitajte u odvojenom tekstu.

Otkrila da ima velike dugove

- Moji dugovi nisu tema za smejanje, ali duh nas je održao, u to verujem. Kada pričam o tome, mislim da smo još bliži sa gledaocima. Ja dugo o nekim stvarima nisam pričala javno, dok nisam prepoznala taj lični momenat, odgledala sam intervjue nekih ljudi koje zaista poštujem i mudro zbore, pa su mi mnogo pomogli. I onda mislim da treba da se približimo ljudima, možda im olakšamo pričom - priča ona i dodaje

- Ali posle toga sam se razbolela jer sam se organizovala da ispoštujem sve te ljude koji nisu krivi što se to meni dogodilo i onda sam se - što bi naš narod rekao - uvalila - iskrena je Zorana.

Zorana Pavić brutalno isprozivala poznatu glumicu: