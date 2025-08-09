Slušaj vest

Aleksandra Prijović navodno je odlučila da svoj drugi porođaj obavi u jednoj od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji, gde je, prema saznanjima bliskih izvora, unapred zakazala termin.

Kako se navodi, izabrala je ekskluzivnu beogradsku bolnicu koja nudi najsavremeniju medicinsku negu, vrhunsku stručnost i diskreciju, a za ovaj porođaj izdvojila je navodno čak 400.000 dinara.

Odluku je donela zajedno sa Filipom

Muzička zveda je pored karijere posvećena i porodici

- Aleksandri su komfor, privatnost i stručnost apsolutni prioriteti. Želi da se porodi u miru, okružena najstručnijim medicinskim timom, bez stresa i pritiska javnosti. Dugo je zajedno sa Filipom razmišljala gde će se roditi ćerkicu i izbor je pao na novootvorenu bolnicu koja se nalazi u jednom elitnom beogradskom naselju - otkriva izvor za Informer.

Podsetimo, Aleksandra i njen suprug Filip Živojinović već imaju sina, a sada s nestrpljenjem iščekuju rođenje drugog deteta.

Čini se da je pevačica želela da ovaj poseban trenutak učini još značajnijim -porođajem baš na dan kada i sama slavi rođendan.

Kurir / Alo

