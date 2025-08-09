ALEKSANDRA PRIJOVIĆ IZABRALA PREKSUPU PRIVATNU BOLNICU ZA POROĐAJ! Kada vidite cifru koju će dati neće vam biti dobro, evo svih detalja
Aleksandra Prijović navodno je odlučila da svoj drugi porođaj obavi u jednoj od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji, gde je, prema saznanjima bliskih izvora, unapred zakazala termin.
Kako se navodi, izabrala je ekskluzivnu beogradsku bolnicu koja nudi najsavremeniju medicinsku negu, vrhunsku stručnost i diskreciju, a za ovaj porođaj izdvojila je navodno čak 400.000 dinara.
Odluku je donela zajedno sa Filipom
- Aleksandri su komfor, privatnost i stručnost apsolutni prioriteti. Želi da se porodi u miru, okružena najstručnijim medicinskim timom, bez stresa i pritiska javnosti. Dugo je zajedno sa Filipom razmišljala gde će se roditi ćerkicu i izbor je pao na novootvorenu bolnicu koja se nalazi u jednom elitnom beogradskom naselju - otkriva izvor za Informer.
Podsetimo, Aleksandra i njen suprug Filip Živojinović već imaju sina, a sada s nestrpljenjem iščekuju rođenje drugog deteta.
Čini se da je pevačica želela da ovaj poseban trenutak učini još značajnijim -porođajem baš na dan kada i sama slavi rođendan.
Kurir / Alo
Pogledajte dodatni snimak: