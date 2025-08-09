Slušaj vest

Aleksandra Prijović navodno je odlučila da svoj drugi porođaj obavi u jednoj od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji, gde je, prema saznanjima bliskih izvora, unapred zakazala termin.

Kako se navodi, izabrala je ekskluzivnu beogradsku bolnicu koja nudi najsavremeniju medicinsku negu, vrhunsku stručnost i diskreciju, a za ovaj porođaj izdvojila je navodno čak 400.000 dinara.

Odluku je donela zajedno sa Filipom

Muzička zveda je pored karijere posvećena i porodici Foto: Petar Aleksić, Aleksa Savulov, Kurir

- Aleksandri su komfor, privatnost i stručnost apsolutni prioriteti. Želi da se porodi u miru, okružena najstručnijim medicinskim timom, bez stresa i pritiska javnosti. Dugo je zajedno sa Filipom razmišljala gde će se roditi ćerkicu i izbor je pao na novootvorenu bolnicu koja se nalazi u jednom elitnom beogradskom naselju - otkriva izvor za Informer.

Podsetimo, Aleksandra i njen suprug Filip Živojinović već imaju sina, a sada s nestrpljenjem iščekuju rođenje drugog deteta.

Čini se da je pevačica želela da ovaj poseban trenutak učini još značajnijim -porođajem baš na dan kada i sama slavi rođendan.

Kurir / Alo

Ne propustiteStarsKOMPOZITORI KOJI NISU MOGLI DA ODOLE PEVAČICAMA: Stvorili zajedno vanvremenske hitove, a on je od nje napravio balkansku zvezdu (FOTO)
shutterstock_2450213519 copy.jpg
StarsOVO SU NAJVEĆE MUZIČKE ZVEZDE PO MIŠLJENJU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE! Nikada nećete pogoditi koji pevač nije na listi u top 10
Dragana Mirković sa kolegama
StarsPRIJA I FILIP PRED NJEN POROĐAJ RENOVIRALI DVORIŠTE VILE! Ugradili jednu stvar da bi se zaštitili od sunca: Nov sistem
nevena02-news1-nemanja-nikolic.jpg
StarsHIT KOJI JE LANSIRAO U ZVEZDE, NIJE BIO NAMENJEN PRIJI! Pevačica otkrila sve detalje: Otac mi je bio jako bolestan i ...
IMG-20241223-WA0278.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Aleksandra Prijović za Kurir otkrila: Svađali smo se, nismo razgovarali... Izvor: Kurir televizija