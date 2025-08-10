Slušaj vest

Blogerka Zorana Jovanović Zorannah, posle burnog ljubavnog života, našla je čoveka pored kojeg planira da provede ostatak života.

Međutim, najčeća meta komentara na društvenim mrežama je njen fizički izgled, jer je blogerka na početku izgledala znatno drugačije.

Foto: Printscreen/Instagram

Zorannah na svom izgledu može da zahvali plastičnim korekcijama. Ona je ranije imala jako tanke obrve, ne toliko bujne usne, manje grudi i drugačiji nos. Od svega što je menjala, priznala je samo povećanje grudi. Iako je ranije izjavljivala kako voli svoje malo poprsje, ipak se odlučila za silikone, koje je kasnije povećala kako je tada rekla, morala je da stavi veće, jer je to bilo jedino rešenje.

Evo kako je Zorannah izgledala pre opercija

1/5 Vidi galeriju Zorana Jovanović Zorannah pre operacija Foto: Preent Screen, Preent

Na pragu anoreksije

Kako smo primetili, Zorannah je drastično smršala, pa su mnogi prisutni komentarisali da je kost i koža. Bila je u topu s bretelama, pa je njen izgled zaista delovao kao da je na pragu anoreksije.

Podsetimo, Jovanovićeva je nedavno u svom vlogu otkrila da, iako su se ona i tamnoputi golman verili, od svadbe ipak neće biti ništa.

Ništa od svadbe

Kako je istakla, njih dvoje za venčanje, onakvo kakvo ona želi, nemaju vremena, zbog čega će samo opštinski izgovoriti sudbonosno "da".

- Ja moram ovim putem da razočaram kako moje prijatelje, tako i moje pratioce, ali od venčanja nema ništa. Nemojte pogrešno da me shvatite, mi ćemo se venčati, ali bukvalno samo opštinski da potpišemo - ispričala je ona tada.

