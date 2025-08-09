Slušaj vest

Ava Karabatić nedavno je na svom Instagram profilu odgovarala na pitanja pratioca, i jedno je bilo vezano za period dok se borila protiv alkoholizma.

Naime, Avu su fanovi pitali da im otkije neku situaciju koja joj se desila dok je bila u alkoholnom stanju.

"Možeš nam otkriti neko s**nje dok si bila u alkoholisanom stanju?", glasilo je pitanje.

"Jednom sam bila u frizerskom salonu i neka cura me snimala "potajno", samo sam ustala i razbila joj mobilni o pod. U tom periodu smetalo mi je to snimanje na javnim mestima", odgovorila je nekadašnja učesnica rijalitija.

Međutima kako su se razna pitanja nizala na njenom profilu, nekog od njenog pratioca je zanimalo sa koliko godina je izgubila nevinost, na šta je Ava odgovorila kratko " Sa 17".

"Nisam bila alkoholičar koji pije vikendom, nego svakim danom"

- Ja sam osoba koja kaže da je neobična i vodi normalan život. Ja sam se samovoljno prijavila na lečenje od alkohola. Ključna je bila situacija kad sam se preselila iz Beograda u Split moji su pokušavali, ali ja nisam bila alkoholičar koji pije vikendom, nego svakim danom. Nisam mogla da hodam i kao da sam osetila da moram. Doktor mi je rekao da ide sanitet iako je to iza mene, ja sam dobila rat. Uputili smo se sanitetom i ja sam ponosna. Ono što sam ja proživljavala, sama sam za to kriva. To što sam sebi dozvolila, ja sam pobednik.

Teško podnela smrt oca

- Ja ne smatram da vreme leči sve rane, tata mi je oslonac i podrška, nikada me nije sputavao. To što mi se dogodilo... Naravno da mi svaki dan nedostaje, znam da je bio tu uvek za mene, ja sam jedinica. Imala sam sve što jedna devojka može poželeti, ja sam sve to sama krojila od osnovne škole. Ja se nisam oporavila, on je bio moj najveći oslonac. Bio je srčani bolesnik i imao je dva ugražena stenta, izdahnuo mi je na rukama. Na njega sam povukla da sam ranjiva, ali nisam lomljiva. Pošto sa imala poteškoće, to mi je bi šok na šok. Imao je kontrole i držao se terapije, jako me to ojačalo kao ženu da moja psiha funkcioniše -započela je Ava.

- Ja sam prva pokušala veštačko disanje, nakon toga je došla hitna pomoč i ta rečenica "Vaš otac je mrtav"... Bila sam sabrana, znam da smo čekali da dođe forenzika i bilo je jako otežano jer je bio državni praznik. Morao je ići kod doktorke, mi nismo ni znali, prošlog leta je stalno dolazila hitna. Majka ga je odvela kod doktora i tad mu je prvi put ugrađen stent. Teško mu je bilo izdržati vrućinu, ali taj dan je bio normalan -govorila je Ava sa knedlom u grlu.

