Slušaj vest

Pevač Stevan Anđelković se pre 20 godina takmičio u "Zvezdama Granda" nakon čega je stekao veliku popularnost i započeo muzičku karijeru.

Stevan Anđelković se prisetio svojih početaka i otkrio koliko mu je ovo takmičenje promenilo život.

- To je baš aktuelna tema u poslednje vreme i najlepše emocije me vezuju za to. To je sigurno najlepši period života, kada si mlad. Pogotovo sam ja bio jako mlad kada su počele da mi se dešavaju neke stvari, različita iskustva. Obiđeš ceo svet kao tinejdž zvezda. Prelepo iskustvo i prelepo druženje - rekao je on.

1/7 Vidi galeriju Stevan Anđelković Foto: Printskrin/jutjub

Iako je od prve sezone "Zvezda Granda" prošlo 20 godina, retko ko može da poveruje pa ni Stevan.

- Nemam taj osećaj, ali tek kad se osvrneš iza sebe i kad slučajno vidiš neke slike, tek onda skontaš gde si sve bio, šta si sve prošao i tek tad čovek postane svestan da iza sebe ostavlja trag. Kakav-takav, ali ostavlja trag konstantno, svakog dana - kazao je Steva.

Živi u luksuznom kompleksu

Inače, Stevan Anđelković (37) ne pojavljuje se često u javnosti poslednjih godina, te se o njegovom privatnom životu malo zna.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: