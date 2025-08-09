DA LI JE ENA POPOV NAJZGODNIJA RIJALITI UČESNICA IKAD? Sada otišla na plažu pa kadrom svoje intime preznojila muškarce, pogledajte samo ove obline
Pevačica Ena Popov uživa na odmoru, a sada je zapalila Instagram jednom fotografijom u kupaćem kostimu.
Naime, Ena se uslikala na ležaljci kako leži na stomaku, a tom prilikom uslikala je i zadnjicu u kupaćem.
Inače, ona je od prvog pojavljivanja i predstavljanja javnosti plenila harizmom i atraktivnim izgledom, ali ni ona nije odolela trendu estetskih korekcija.
Šta je sve Ena radila na sebi?
Ona je korigovala zube, o čemu je otvoreno pričala i isticala da joj je to bila velika želja.
Kako su pisali mediji, ona je potom dopunila jagodice i usne, a onda je i uradila korekciju nosa, dok ona to nikada nije demantovala, niti potvrdila.
Ena danas izgleda nikad bolje, pa na društvenim mrežama često dobija sijaset komplimenata.
Pogledajte dodatni snimak:
Pevačica je nekoliko meseci otkrila da se znatno ugojila tokom odmora na Maldivima, a progovorila je i o vaspitavanju devojčica.