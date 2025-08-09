Slušaj vest

Pevačica Ena Popov uživa na odmoru, a sada je zapalila Instagram jednom fotografijom u kupaćem kostimu.

Naime, Ena se uslikala na ležaljci kako leži na stomaku, a tom prilikom uslikala je i zadnjicu u kupaćem.

Inače, ona je od prvog pojavljivanja i predstavljanja javnosti plenila harizmom i atraktivnim izgledom, ali ni ona nije odolela trendu estetskih korekcija.

Ena Popov pokazala pozadinu Foto: Printscreen

Šta je sve Ena radila na sebi?

Ona je korigovala zube, o čemu je otvoreno pričala i isticala da joj je to bila velika želja.

Kako su pisali mediji, ona je potom dopunila jagodice i usne, a onda je i uradila korekciju nosa, dok ona to nikada nije demantovala, niti potvrdila.

Ena danas izgleda nikad bolje, pa na društvenim mrežama često dobija sijaset komplimenata.

