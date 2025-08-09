Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz posle završetka "Elite 8", u kojoj je trijumfovao, nastavio je svoju emotivnu vezu s drugoplasiranom Anđelom Đuričić, što je posle svih dešavanja u rijalitiju izazvalo buru komentara na mrežama - i dok jedni tvrde da je prava ljubav konačno pobedila, drugi kažu da su pomirenjem posle završetka dokazali da su foliranti koji su sve radili zarad plasmana.

Njih dvoje se na negativne komentare ne obaziru, već uživaju zajedno. Ne odvajaju se, vreme uglavnom provode u njegovom stanu u Zemunu, a nedavno su posetili njenu porodicu u Crnoj Gori, u Đenovićima, o čemu ne prestaju da bruje fanovi na društvenim mrežama.

Gastoz lajkuje Ivani fotke Foto: Printscreen

Gastoz lajkuje druge žene

Prethodno su oduševili svoju podršku brojnim romantičnim snimcima sa plaža na crnogorskom primorju, gde ne prestaju da razmenjuju nežnosti. Pratiocima na mrežama konačno deluju skladno i srećno, međutim novi Gastozov potez na Instagramu naveo je mnoge da pomisle da situacija nije tako idilična i sjajna kao što je predstavljaju.

Naime, zauzeti Gastoz je, po svemu sudeći, ostao bez daha kada je na Instagramu ugledao novu zanosnu fotku Ivane Aleksić, bivše žene Nenada Aleksića Ša, te je njeno vrelo izdanje, na kom je u prvom planu izvajana, istrenirana zadnjica u tangama i providnoj haljini, nagradio svojim lajkom.

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

Da li su Ivanu na ovakav rezultat u teretani inspirisali stihovi Gastozove pesme:"Proteini, vitamini, samo da je guza top, nikad neće ništa slatko, ne treba joj fotošop... Šta moja beba radi sad? Radi guzu", ostaje da saznamo.

Pogledajte dodatni snimak: