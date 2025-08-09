Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković tokom godina ugostila je brojne poznate ličnosti u svojoj emisiji "Magazin IN", ali pevača Zdravka Čolića nikada nije imala hrabrosti da pozove.

- Što se tiče Zdravka Čolića, okolnosti su takve da je to unapred izgubljena bitka. Zdravko generalno ne voli da se pojavljuje u emisijama. Inače, nemam emotivan odnos ni prema jednom gostu, već ih zovem shodno tome koliko su aktuelni - rekla je tada Sanja.

Zdravko Čolić nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahe, Pritnscreen/Youtube, Printscreen

Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice  Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

Poznata po tome što otvoreno iznosi stavove, Sanja Marinković u emisiji ne štedi svoje sagovornike, pa su se u više navrata dešavale burne rasprave između nje i gostiju.

Tako smo imali situaciju u kojoj se pevačica Katarina Živković naljutila na popularnu voditeljku, jer je iz emisije isekla njen odgovor na temu devojaka lakog morala.

Ne propustiteStars"OTAC I BRAT SU ME SAVETOVALI DA SE RANIJE RAZVEDEM" Sanja Marinković nikad iskrenije o krahu braka
sanja-marinkovic-aleksandar-uhrin.jpg
Stars"TATA I BRAT SU ME NAGOVARALI NA RAZVOD..." Sanja Marinković iznela sve šok detalje u javnost: Sina nisam mogla da suočim sa istinom...
Stars"TO JE NAJMANJE LEPO KOD ŽENA" Sanja Marinković s odmora direktno u teretanu: Pokazala kako vežba, pa otkrila koji deo tela žene moraju da neguju(FOTO)
Sanja Marinković s odmora odmah u teretanu pa otkrila ša žene moraju da neguju na telu
StarsOVO JE PRAVO LICE SANJE MARINKOVIĆ: Evo kako voditeljka izgleda van kamera i bez trunke šminke (FOTO)
hema7251.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP536 Izvor: kurir tv