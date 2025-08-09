OVAJ POZNATI PEVAČ NIKAD NEĆE DOĆI U EMISIJU KOD SANJE MARINKOVIĆ! Voditeljka otkrila razlog, a mnogi će razumeti: Nije imala hrabrosti za jedno...
Voditeljka Sanja Marinković tokom godina ugostila je brojne poznate ličnosti u svojoj emisiji "Magazin IN", ali pevača Zdravka Čolića nikada nije imala hrabrosti da pozove
Voditeljka Sanja Marinković tokom godina ugostila je brojne poznate ličnosti u svojoj emisiji "Magazin IN", ali pevača Zdravka Čolića nikada nije imala hrabrosti da pozove.
- Što se tiče Zdravka Čolića, okolnosti su takve da je to unapred izgubljena bitka. Zdravko generalno ne voli da se pojavljuje u emisijama. Inače, nemam emotivan odnos ni prema jednom gostu, već ih zovem shodno tome koliko su aktuelni - rekla je tada Sanja.
Poznata po tome što otvoreno iznosi stavove, Sanja Marinković u emisiji ne štedi svoje sagovornike, pa su se u više navrata dešavale burne rasprave između nje i gostiju.
Tako smo imali situaciju u kojoj se pevačica Katarina Živković naljutila na popularnu voditeljku, jer je iz emisije isekla njen odgovor na temu devojaka lakog morala.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: