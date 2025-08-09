Slušaj vest

Zdravko Čolić i Zorana Mićanović nedavno su se pojavili su se na jednoj privatnoj proslavi koja se održavala u poznatom beogradskom restoranu.

U jednom trenutku Zdravko je uhvatio koleginicu za ruku i poljubio je u obraz pred svima, a fotografija je postala viralna na društvenim mrežama, što je očekivano izazvalo veliku pažnju javnosti.

Foto: Pirntscreen

Sanja Marinković otkrila zašto nikad nije zvala Čolu u emisiju

- Što se tiče Zdravka Čolića, okolnosti su takve da je to unapred izgubljena bitka. Zdravko generalno ne voli da se pojavljuje u emisijama. Inače, nemam emotivan odnos ni prema jednom gostu, već ih zovem shodno tome koliko su aktuelni - rekla je tada Sanja.

Čola dobio poziv za Pinkove zvezde

Zdravko Čolić nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahe, Pritnscreen/Youtube, Printscreen

Jedna od želja nekadašnjeg direktora "Granda" Saše Popovića je bila da u jednoj finalnoj emisiju Čola bude specijalni gost.

- Sale je želeo da Čola da svoj sud o kandidatima u finalu ovog takmičenja. Nažalost, to se nije ostvarilo, ali ako se sve kockice poklope, možda i dođe do saradnje između "Granda" i Čole. Njegove pesme su uglavnom pevali kandidati i pobeđivali u finalu. Zdravko sve zna i drago mu je što ga produkcija želi, ali čeka se odgovor zvezde - rekao je naš izvor.

