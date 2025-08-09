Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović tokom leta uglavnom nastupa u Crnoj Gori, a sa njim je i njegova porodica, te nalaze vremena i da uživaju svi zajedno.

Njegova supruga Jelena objavila je sada na Instagramu fotografiju iz vile sa bazenom gde su smešteni, te je pokazala kako uživa sa svojim mališanima.

Jelena Radanović
Supruga Slobe Radanovića pokazala zgodno telo Foto: Preent Screen

 Naime, Jelena je pozirala u kupaćem kostimu, a tom prilikom pokazala je zgodno telo i atribute i njene grudi su bile u prvom planu.

Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

 "Voleo bih još dece"

Inače, Jelena je Slobi podarila sina Damjana, a pevač je svojevremeno pričao o roditeljstvu.

- To je neka sedma dimenzija ljubavi, ne znaš da je imaš dok se ne dogodi. Damjan je kruna mog života, sve što sam zamišljao i kako sam ga zamišljao, ispao je bolje od toga. Non stop je nasmejan i voli bubnjeve, pravi je dečak. Najlepša stvar je što sam baš njegov otac. Ne krijem da bih voleo da imam više dece, trenutno ne radimo na tome, ali želim - rekao je Sloba Radanović ističući veliku ljubav prema ulozi oca.

Kurir.rs/Blic

 Maja berović i Sloba Radanović nastup u Budvi:

Maja Berović i Sloba Radanović nastup u Budvi Izvor: Privatna arhiva