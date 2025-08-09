Pevač Sloba Radanović tokom leta uglavnom nastupa u Crnoj Gori, a sa njim je i njegova porodica, te nalaze vremena i da uživaju svi zajedno.

"Voleo bih još dece"

- To je neka sedma dimenzija ljubavi, ne znaš da je imaš dok se ne dogodi. Damjan je kruna mog života, sve što sam zamišljao i kako sam ga zamišljao, ispao je bolje od toga. Non stop je nasmejan i voli bubnjeve, pravi je dečak. Najlepša stvar je što sam baš njegov otac. Ne krijem da bih voleo da imam više dece, trenutno ne radimo na tome, ali želim - rekao je Sloba Radanović ističući veliku ljubav prema ulozi oca.