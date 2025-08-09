Slušaj vest

Maja Berović je jedna od aktuelnijih pevačica. Ostvarivši se i u ulozi majke, ispunila je sebi i najveću želju, ali malo ko zna kroz šta je sve Maja prolazila posle porođaja...

Rođena je 8. jula 1987. godine u Bosna i Hercegovina i kako naglašava, odrastala je u ratno vreme, što za psihu jedne devojčice nije bilo nimalo lako. Tako da svoje detinjstvo pamti kao - nesrećno, ali i prelepo u pojedinim momentima.

- Imala sam lošu sreću da pripadam generaciji koja je odrasla tokom rata u Bosni. Nosim uglavnom ružne i prelepe uspomene iz tog perioda svog života. Ružne uspomene vezuju se za preseljavanje moje porodice u potrazi za mirnim životom, iako tada u to vreme, nisam bila potpuno uverena u užase situacije. Većinu vremena provela sam igrajući se, kao i svako dete - govorila je svojevremno.

Maja je svoju muzičku karijeru započela u ranim dvadesetim godinama, a prvi put je šira javnost primetila kada se 2006. godine pojavila u "Grandu".

Nakon toga, njena karijera je krenula uzlaznom putanjom. Objavila je brojne hitove koji su se redovno pojavljivali na vrhovima top lista poput "Samo za tvoje oči", "Džin i limunada", "Diskoteka" i mnoge druge postale su himne noćnih provoda.

Ljubavna priča Maje Berović, deluje kao bajka i zaista vraća veru u prava osećanja. Naime, Maja je od svoje 17 godine zaljubljena u samo jednu osobu - Alena Dragosava, biznizmena koji je bio redovan gost na njihovim nastupima.

Par se upoznao u Bosni, a svoju ljubav su krunisali brakom 2016. godine. Njihova priča je u februaru 2022. godine upotpunjena i prinovom.

- Dolazio je na svaki moj nastup u Bosni i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe - bila je iskrena pevačica.

Kako se emocije planule na prvi pogled, ubrzo su otpočeli i zajednički život, što je najteže palo Majinog mami. Ali, od svog partnera je imala punu podršku u svemu od samog početka veze. Čak joj je pomagao finansijski kada je objavljivala svoj prvi album.

- Nakon nekog vremena shvatili smo da ne možemo tako i da nam je previše stalo da bi sve ostalo na platonskoj ljubavi. Vrlo brzo smo doneli odluku da živimo zajedno, što je bilo teško saopštiti mojoj mami, koja je samohrana majka i kojoj je odvajanje ženskog deteta tako rano bilo bolno. Ipak, nije stala na put mojoj sreći. Alen mi je pomogao finansijski i moralno da objavim prvi album. Sada, nekoliko godina posle toga, ja sam neko ko sam može da ulaže u svoju karijeru - istakla je svojevremeno umetnica.

Alen i Maja su sudbonosno "da" izgovorili u Grčkoj na intimnoj ceremoniji među svojim najbližim ljudima.

- Moje venčanje nije bilo baš tako kako kažu "tajno". Nisam ja ni od koga ništa krila, jednostavno, eto, nisam imala potrebu da na sva zvona najavljujem da se udajem. Za Rodos sam se opredelila zato što je on za mene jedno od lepših ostrva u Grčkoj i zato što su imali pravoslavnu crkvu. Mi smo imali želju da se venčamo u pravoslavnoj crkvi - objasnila je Maja.

Naglasila je da bez njegove podrške ne zna da li bi postigla ovoliki uspeh u karijeri.

- On je moja najveća podrška i producent je svega ovoga. Usmereni smo jedno na drugo i zajedno osmišljavamo sve. I kad je vizuelni identitet u pitanju, moram da priznam da je on moj najveći kritičar - rekla je jednom prilikom.

Ovo je muž Maje Berović:

Međutim, na početku njihove romanse, Alen je navodno vozio kamione, ali je od toga posle razvio veoma uspešan biznis, te sada ima firmu u kojoj je zaposleno oko 83 ljudi. A delatnost kojom se bavi je međunarodni drumski prevoz svih vrsta roba.

Njihovoj sreći nije bilo kraja kada je došao na svet i prvenac Lav, a za jun mesec spremaju veliko slavlje povodom krštenja naslednika u najvećoj sprskoj svetinji Hramu Svetog Save.

- Sve je polako u priremi, i kao što je već pozanto Maja i Alen su veliki detaljisti zbog čega ništa ne prepuštaju slučaju. Prosto su se složili da žele sina da krste sada i brzo odlučili gde će se ta divna ceremonija da se desi - rekao je izvor blizak pevačici.

Pesmu "Lav" sa albuma koji je objavila prošle godine, posvetila je upravo sinu.

- Pesma je nastala tokom jednog životnog perioda koji je meni bio jako jako težak i stresan obzirom da sam pre toga postala majka. A, kada postanete majka, nekako drugačije gledate na život i uopšte na zdravlje. Važno vam je da budete zdravi da biste, prosto, mogli da budete roditelj. Imala sam taj neki, da kažem nemili period gde sam prosto imala zdravstveni problem, operisala sam nogu... Imala strašnu infekciju noge. I u tom momentu ja sam negde imala misli da ja možda neću moći više da se bavim ovim poslom zato što je sve bilo jako napeto i neizvesno.

Jedva preživela sepsu

Pevačica Maja Berović povukla se nakon porođaja sa javne scene, a samo njeni najbliži su znali da je u tom periodu proživljavala najteže životne trenutke.

Kako je objasnila, zbog infekcije noge dobila je sepsu, a doktori su se 20 dana borili za njen život.

- Nikad nisam bila osoba koja je svoj privatan život i probleme iznosila u javnost. Moji fanovi su pomislili da sam se umorila od muzike. Ja sam imala ozbiljan problem i mislila sam da možda mmorati da odustanem od muzike jer se to od bezazlene stvari pretvorilo u noćnu moru - rekala je Maja i dodala:

- Ja sam imala jednu malu ranu na nozi koja se kroz jedan kraći period inficirala i dovela me u stanje sepse i bukvalno su se 20 dana borili za moju nogu i za život na kraju krajeva. To je bilo od bakterije koja je napravila haos u nozi, ja sam posle porođaja bila anemična , moj organizam nije mogao da se izbori sa tim. Ja sam na kraju završila sa pet operacija u roku od 20 dana. Uspeli su da spasu nogu, naravno da se sada mogu nasmejati na tu temu. Ja sam to na kraju krajeva ispričala jer mi zanemarujemo sitnice, ali to ne treba da se radi. Od male stvari može da se napravi ozbiljan problem, iz tog ugla sam mislila da nema izlaza. Razmšljala sam o tome da li ću uopšte imati nogu, sada imam samo 27 centimetara ožiljka na nozi - rekla je pevačica u emisiji "Amidži šou".

