Slušaj vest

Pobednica "Zadruge", Aleksandra Nikolić, nedavno je potpisala ugovor za novu sezonu "Elite 9", a osim toga i njena najveća suparnica starleta Maja Marinković takođe je potpisala ugovor i od septembra će se naći zajedno u Šimanovcima u Beloj kući.

Aleksandra Nikolić je sada na svom lajvu na Tiktoku otkrila nove detalje o ulasku u "Elitu 9".

"Nisam spremna, niti razmišljam o tome, Elita je tek u septembru, to je meni jako poznat teren, ja sam tamo već jednom prešla igricu, to je za mene mačiji kašalj. Dobila sam fantastičnu ponudu, koju bi retko ko dobio. Niti gledam ko ulazi, niti me interesuje, niti se nešto pripremam i prikupljam informacije o ljudima, biću ono što jesam, znam koliko vredim. Naučila sam da ne doživaljam te negativne vibracija. Prošli put je bila jaka konkurencija, a i sada imam podršku, ne sumnjam u sebe.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić na moru sa verenikom Foto: Printscreen Instagram

Jako se osećam mirno, staloženo i srećno, ja sam uvek zaljubljena, evo već skoro godina. Pariz sam sada doživela na totalno drugi način. Kad negde kreneš, moraš da kreneš 3 sata ranije, fenomenalno je ovde, nema šta nema. Jako je važno voleti sebe i imati mir, onda te i drugi ljudi vole. Sazrela sam u trenutku kada sam dobila ćerkicu. Srećna, sam voljena i zadovoljna.

"Ćerkica je sve počela da kapira. Ona će za mene uvek da bude mala, koliko god da bude velika" - rekla je Aleksandra.

Aleksandra Nikolić prva potpisala ugovor

Podsetimo, Željko Mitrović, otkrio je da je Aleksandra Nikolić prva učesnica sa kojom je potpisao ugovor za ulazak u Elitu 9.

- Aleksandra Nikolić je upravo potpisala ugovor za Elitu devet, ona je bila pobednica Zadruge 6 i ja joj želim mnogo uspeha. Ali danas ćemo potpisati još nekoliko velikih ugovora zato što se približavamo sezoni koja će po svim aspektima, ja to uvek kažem ali ova će stvarno biti po svim aspektima najmoćnija sezona, čak moćnija i od prethodne i od one od pre 4 godine gde je isto bilo mnogo iznenađenja - istakao je Željko Mitrović.

Car pobesneo

1/8 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen Insatgram, Nenad Kostić, Printskrin/Instagram

Podsetimo, Filipa Cara razbesnela je vest da Aleksandra Nikolić ulazi u "Elitu 9", a posebno ga brine gde će za to vreme boraviti njihova ćerka. Bivši rijaliti učesnik Filip Car u Tiktok duelu sa Marijom Kulić izrazio je nezadovoljstvo zbog toga što nije bio obavešten o ulasku svoje bivše partnerke i majke svog deteta, Aleksandre Nikolić, u devetu sezonu "Elite".

- Nije me niko, ni njen advokat, obavestio o tome. Ja ne znam gde će dete biti, ne bih da kažem neku dezinformaciju, da li ona planira da dete uvede tamo ili da ga ostavi nekome na čuvanje, ali meni očigledno ne, jer me nije ni obavestila. Samo neka dete bude kod mene. Imam li ja prava da se pobunim i da ne dozvolim da dete bude u Šimanovcima, kao neko ko je priznao dete, dete nosi moje prezime - rekao je Filip u razgovoru sa Marijom Kulić na Tiktoku.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: