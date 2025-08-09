Slušaj vest

Pevačica Natalija Ibraimov, poznatija kao Natalija Trik FX, nedavno je progovorila o privatnim, ali i izuzetno teškim trenucima koje je doživela.

Iako javnost zna za njene brojne životne uspone i padove, malo ko zna da je Natalija pretrpela veliki gubitak - izgubila je bebu.

- Da, nažalost. Ostala sam trudna i izgubila sam dečaka. Mnogo mi je žao... - priznala je ona u suzama.

Nakon tog tragičnog iskustva, pokušavala je ponovo da zasnuje porodicu, ali nije bilo lako.

- Posle toga, kada sam imala 40 godina, pokušavali smo nekoliko puta, ali odustali smo. Odustali smo jer mi je bilo mnogo teško da se borim sa tim strahom da će ponovo nešto da se dogodi, nisam mogla da preživljavam isto... To sam čuvala u sebi, niko nikada nije ni znao do skoro, eto. To je bila moja tajna - rekla je.

1/14 Vidi galeriju Natalija Trik FX se skinula u bikini Foto: Printsceen/Instagram

Natalija je istakla koliko je teško nositi se sa pritiscima i pitanjima iz okoline, posebno onima koji je pitaju zašto nije rodila još dece.

- Kada mi neko kaže: "Zašto nisi rodila još dece?", dođe mi da ga zavalim u glavu i kažem: "Gledaj u svoje dvorište! Otkud ti znaš..." - emotivno je u emisiji "Pretres" ispričala pevačica.

Podsetimo, Natalija je nedavno progovorila o bolnoj porodičnoj temi - odnosu sa rođenim bratom.

Natalija je kroz suze ispričala da je poslednji put brata videla na sahrani svoje bratanice. Tada je pokušala da mu priđe i pomiri se s njim, ali je naišla na šokantan odgovor.

- Na sahrani moje bratanice videli smo se poslednji put. Prišla sam mu i zagrlila ga i rekla da mi nedostaje. Uhvatio me je za ruke i rekao mi da se sklonim, da me ne ubije. I ja sam se sklonila. Sreća, bila mi je tu sestra i familija, svakako ne bih pravila scene, nije ni vreme ni mesto, ni situacija. Ali svi znajući kakav je, svi su se povukli. On više ni sa jednom osobom nije prijatelj iz cele familije. Pomirila sam se sa tim, prestrašno... Ne znam zašto mi je to rekao, ne znam što... Valjda zato što sam se rodila - govorila je Natalija kroz suze u emisiji "Pretres".

Pretnje ubistvom

1/6 Vidi galeriju Natalija i Sani Trik FX Foto: ATAIMAGES, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Natalija je rođeni brat pretio ubistvom, zbog čega je potpuno slomljena završila u suzama

- Na sahrani moje bratanice videli smo se poslednji put. Prišla sam mu i zagrlila ga i rekla da mi nedostaje. Uhvatio me je za ruke i rekao mi da se sklonim, da me ne ubije. I ja sam se sklonila. Sreća, bila mi je tu sestra i familija, svakako ne bih pravila scene, nije ni vreme ni mesto, ni situacija. Ali svi znajući kakav je, svi su se povukli. On više ni sa jednom osobom nije prijatelj iz cele familije. Pomirila sam se sa tim, prestrašno... Ne znam zašto mi je to rekao, ne znam što... Valjda zato što sam se rodila - govorila je Natalija za Hype kroz suze.

Bivši je zlostavljao

- Dečko mi je bio muzičar, svirao klavijaturu, bubnjeve i sve živo, ali nije bio čist sa mozgom. Dosta me je maltretirao, preživljavala sam zlostavljanje - rekla je na početku Natalija.

- Tukao me je, katastrofa, zaista, preživela sam pakao. Njegova pokojna majka i on su bili bolesni, pa su koristili to. Kad god me izdeveta, kad ja rešim da više ne budem tu gde sam, onda me oni pozovu i hvatali su me na tu moju sentimentalnost i padala sam na to. U jednom momentu kada sam završila u bolnici, sa udarcima u bubrege, shvatila sam da to treba da prestane, trebalo mi je dobrih šest i po godina… Imala sam strogog oca, nisam smela da kažem. Apelujem na roditelje da obrate pažnju kako im se deca ponašaju, jer ja prvi put kad sam dobila šamarčinu došla sam kući sa ogromnim otokom na licu i slagala sam roditelje da me je udarila lopta. Trebalo je tada da kažem ocu, ali sam imala strah, jer me ni tata ni mama nikada nisu udarili… Čitala sam o tome da šećeraši imaju to da kad im padne šećer postanu agresivni - istakla je ona za "Novu".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: