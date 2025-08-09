Slušaj vest

Muškarac, koji se sumnjiči da je jutros ispalio više hitaca u Zemunu tokom napada na svoju bivšu devojku, pronađen je i priveden.

Devojka na koju je pucao muškarac u Zemunu je poznata javnosti, a u pitanju je bivša učesnica rijalitija "Zadruga 8 Elita", Aleksandra Saška Vučenović.

Aleksandra se oglasila za medije ovim povodom, otkrila da je sa dečkom bila u vezi četiri meseca, nakon čega je nastao pakao u njenom životu. Tokom jedne ljubomorne scene zadobila je i modrice.

- Ja sam se viđala sa tim dečkom 4 meseca, u početku se ponašao lepo dok mi nije ušao u glavu i izmanipulisao sa mnom, nakon 2 meseca su se dešavale ljubomorne scene, pretio je svakom mom drugaru kada me pozove, kod njega u stanu mi je oteo telefon i bacio sa trećeg sprata, tada sam i zadobila podlive i masnice, nakon toga mi je pretio da će se ubiti ako krenem kući i nije mi dao da izađem iz stana, to su samo neke od scena koje sam imala sa njim - rekla je vidno potresena Aleksandra za Blic.

Devojka na koju je pucao muškarac u Zemunu je poznata javnosti, a u pitanju je bivša učesnica rijalitija "Zadruga 8 Elita", Aleksandra Saška Vučenović Foto: Youtube

Da podsetimo, u Zemunu se jutros odigrala prava drama kada je, za sada nepoznati, muškarac pokušao da ubije svoju bivšu partnerku. Prema rečima žitelja Ulice cara Dušana sve se odigralo veoma brzo i bučno.

Aleksandru zna čitava Srbija

Aleksandra je nedavno imala tragediju jer joj je preminuo otac, a njihov zajednički klip broji milione pregleda na društvenim mrežama.

Mnogi Aleksandru kada je ušla u Elitu nisu prepoznali jer je razlika u izgledu drastična, ali snimak koji ju je "vinuo u zvezde" nastao je u rijalitiju "Letnji kamp" pre dosta godina kada je njen, sada već pokojni, otac glumio kako je prevario suprugu ( Aleksandrinu majku), te da u rijaliti ulazi sa ljubavnicom.

Aleksandra je tada padala po podu, plakala i vrištala, a nakon što je saznala da je sve gluma svi su se ismejali.

Ne propustiteRijaliti"KORDA ME JE MUVAO" Konačno se oglasiila Aleksandra, kojoj je Stefan slao poruke dok je Ana sahranjivala oca: Otkrila sve: On je folirant
Stefan Korda i Aleksandra Vučenović.jpg
RijalitiSESTRA ANE NIKOLIĆ POKAZALA SVE IZ KORDINOG TELEFONA! Upalila ga i ušla u dopisivanje sa bivšom rijaliti učesicom, pa sve usnimilas i objavila! (FOTO)
elita-prvo-vece-07092024-0409.jpg
RijalitiKORDA SE DOPISIVAO SA BIVŠOM UČESNICOM ELITE DOK JE ANA SAHRANJIVALA OCA RADETA: Zvao ljutu rivalku svoje devojke i slao joj poruke, isplivale ŠOK PREPISKE
elita-prvo-vece-07092024-0409.jpg
StarsNOVU UČESNICU "ELITE" ZNA ČITAVA SRBIJA, A DA TOGA JOŠ NIJE NI SVESNA! Na internetu broji milione pregleda... Evo ko je zapravo Aleksandra Vučenović
av.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP535 Izvor: kurir tv