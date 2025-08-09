Slušaj vest

Iako ne voli da se puno zna o njenom privatnom životu, Cipka je jednom prilikom otvorila vrata svog doma i pokazala u kakvom luksuzu živi.

U kući dominiraju tirkizni i zlatni tonovi, a kuhinja je u bež i zlatnim nijansama. Ono što je svima zapalo za oko su pozlaćene slavine, kao i zlatna wc šolja.

- To je italijanska keramika, to je trend u svetu. Zlatno volim najviše - rekla je Cipka tada.

Pogledajte kako izgleda njen dom:

"Nisam krila muža"

Podsetimo, Cipka je nedavno otkrila kako se oporavlja od velikog gubitka.

- Jača sam nego ikada i spremna na sve. Ovo je godina zvana lekcija i čišćenje otpada koji je bio oko nas, sve čemu me je moj čovek učio svih ovih godina i upozoravao me na razne pojave oko nas... Spremio me za sve ovo što mi predstoji. On je moja snaga otkad znam za sebe jer smo jako dugo zajedno a maštala sam o takvomčoveku, kao što je i on maštao da ima ženu kao što sam ja - rekla je pevačica tada i dodala:

- Nisam ja krila svog čoveka, samo se nismo voleli za društvene mreže. On nije želeo čak ni da obelodanim da sam udata, zbog mog posla. A ja sam naravno odmah obelodanila… Treba imati takvog čoveka, takvu podršku i vetar u leđa! Znali su i mediji ko je moj muž, mnogi novinari su ga poznavali i iz poštovanja prema nama kao ljudima poštovali su njegovu odluku da se to ne eksponira toliko u javnosti. Hvala im na tome što su ga ispoštovali! Daleko od toga da smo se krili. Čak je moj Nebojša aminovao mom PR menadžeru da me povezuje sa raznoraznim muškarcima i zajedno bi se smejali mom protivljenju njih dvojica i koristili su to da me nerviraju…

Podsetimo, Jarin je bio čak 20 godina stariji od nje.

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vreme im to nismo govorili. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osećanja i čekali, ali nije prošlo - rekla je Cipka nedavno u emisiji "Pretres".

Šuškalo se da joj suprug nakon smrti nije ostavio ništa

- Nije istina da je moj suprug pisao testament! On ne postoji, imali smo potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se u korist njegove dece.

