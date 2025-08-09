Slušaj vest

Muškarac koji se sumnjiči da je jutros u Zemunu ispalio više hitaca na svoju bivšu devojku, pronađen je i priveden. Meta napada bila je, prema navodima, bivša učesnica rijalitija „Elita 8“ – Aleksandra Saška Vučenović.

Ko je Aleksandra Saška Vučenović?

Aleksandra, 26-godišnja fotomodel iz Zemuna, završila je Grafičku školu, a odmah nakon mature zaposlila se u kancelariji za adaptaciju stanova. To joj je bio prvi posao, a javnosti je postala poznata nakon ulaska u popularni rijaliti program.

Diskvalifikacija iz rijalitija

U „Eliti“ je diskvalifikovana zbog incidenta u kući „Odabranih“.

- Elito, obaveštavamo vas da je Aleksandra Vučenović diskvalifikovana i da će snositi kaznu od 50.000 evra. Zbog polomljenog prozora, kuća „Odabranih“ biće zaključana, a učesnici će živeti u „Beloj kući“ – navedeno je u pismu produkcije pre nekoliko meseci.

Priče o flertu sa Kordom

Aleksandra se i ranije nalazila u žiži javnosti. Nakon smrti Radeta Vasića, iz rijalitija su privremeno izašli Ana Nikolić (Mika Vasić) i Stefan Korda kako bi prisustvovali sahrani. Tada je, prema pisanju medija, Korda iskoristio priliku da na Instagramu zaprati bivšu cimerku sa kojom je u „Beloj kući“ razmenjivao flert.

Navodno ju je pitao da li su tačne priče da je zaljubljena u njega, a ona mu je odgovorila pitanjem odakle mu takva informacija. Kako su mediji prenosili, Korda je bivšoj suparnici svoje devojke, sa kojom je Aleksandra u rijalitiju imala brojne sukobe, slao poruke, a potom je i zvao, ali mu se ona navodno nije javljala.

Podsetimo, Aleksandra tvrdi da je četiri meseca bila u vezi sa pomenutim muškarcem koji je osumnjičen da je pucao na nju, te da je i ona čak bila žrtva nasilja.

Aleksandra je nedavno imala tragediju jer joj je preminuo otac, a njihov zajednički klip broji milione pregleda na društvenim mrežama.

Mnogi Aleksandru kada je ušla u Elitu nisu prepoznali jer je razlika u izgledu drastična, ali snimak koji ju je "vinuo u zvezde" nastao je u rijalitiju "Letnji kamp" pre dosta godina kada je njen, sada već pokojni, otac glumio kako je prevario suprugu ( Aleksandrinu majku), te da u rijaliti ulazi sa ljubavnicom.

Aleksandra je tada padala po podu, plakala i vrištala, a nakon što je saznala da je sve gluma svi su se ismejali.

