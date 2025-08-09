Slušaj vest

Popularna pevačica Milica Todorović podelila je na svom Instagram profilu prvu fotografiju otkako je otkrila da je u drugom stanju, a njeni pratioci i kolege iz muzičkog sveta nisu krili oduševljenje.

Na fotografiji, Milica blista u elegantnoj crnoj haljini, sa prepoznatljivim osmehom koji otkriva njenu sreću i ispunjenost. U samo nekoliko sati od objave, slika je prikupila brojne lajkove i stotine komentara podrške.

Među prvima su se oglasile njene koleginice i prijatelji, ostavljajući emotikone srca i poruke podrške. Slavica Ćukteraš, Jelena Broćić, Gazda Paja, ali i muzička zvezda Kaliopi - bile su samo neke od kolega koje su komentarisale njenu fotografiju.

Čestitke i lepe želje stižu sa svih strana, a fanovi poručuju da jedva čekaju da vide Milicu u ulozi majke.

Ko je partner Milice Todorović

Pobednica druge sezone "Zvezda Granda" već nekoliko meseci uživa u emotivnoj vezi sa partnerom koji nije iz javnog sveta, te ne želi da se eksponira u medijima.

Upravo zbog toga Milica je odlučila da njihovu ljubav zadrži samo za najuži krug ljudi.

Inače, to je bila ljubav na prvi pogled, a emocije su se brzo rasplamsale i postale jake, te su rešili da naprave veći korak i osnuju porodicu.

- Milica uživa pored dečka. On je jako pažljiv i nežan, što je oduvek i želela od partnera. Uz nju je sve vreme, a pogotovo od kada su saznali da će postati roditelji. Milica zaista uživa u ljubavi i životu pored njega, a to što je ona javna ličnos, a on ne voli da se ekponira javno im za sada uopšte ne smeta. Savršeno se slažu.

Milica Todorović do sada je sve krila da je trudna

Kako saznajemo, iako je najtraženija pevačica na našim prostorima, a i u regionu, Todorovićeva je odlučila da odbije sve pozive za nastupe i u potpunosti se posveti bebi, sebi i partneru. Milica sada želi samo mir, odmor i uživanje u trudničkim danima.

Ne želi tradicionalnu svadbu

Inače, Milica je pre izvesnog vremena u podkastu Extra FM-a otkrila kakvu svadbu priželjkuje, kao i da se te želje potpuno razlikuju od mama Jasmininih.

- Nije mi bitno mesto venčanja, samo da nije tradicionalno. Puno ljudi, moraš svima da se posvetiš, a ja hoću da se veselim, i gosti neka se vesele, pa ćemo da se ljubimo drugih dana. Moja mama nije saglasna sa tim, ona kaže: "Pa, kako sine, moramo to malo...", ja kažem NE, bićeš pozvana na neke Sejšele.

