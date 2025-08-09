Slušaj vest

Pobednik osme sezone "Elite" Nenad Marinković Gastoz juče je napustio Crnu Goru gde je danima uživao sa drugoplasiranom Anđelom Đuričić. Tokom gostovanja u emisiji "Narod pita" dobio je niz pitanja o intimnim snimcima Đuričićeve koji su bili jedna od glavnih tema i dok su oni boravili u Beloj kući.

- Kao da je krala organe, vi ste bre iz Amerike i valjda ste malo unapređeni? Sad treba da šutnem devojku u koju sam se zaljubio jer je neko iskoristio njenu dobru volju. Sve devojke koje su tako na*ebale treba tako da se bace u Dunav i da se nikada više ne zaljube - ironično je rekao Gastoz, pa dodao:

- Proverili smo za Pavla i ništa nismo našli. Čuo sam sa nekih strana priče koje nisu za televiziju, taj dečko me ne interesuje.

Otkako su napustili rijaliti Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričići se ne razdvajaju, a pobednik "Elite 8" nedavno je progovorio i o potencijalnoj veridbi sa Crnogorkom.

1/7 Vidi galeriju Finale Elita Finale elite 8 Nenad Marinković Gastoz Anđela Đuričić Proglašenje Pobednika pobednik Gastoz Foto: Petar Aleksić

Gastoz je osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu Anđelu Đuričić koja je osvojila 36,3 procenata.

Gledaoci su putem SMS glasova odabrali pobednika Elite 8, a ako je sudeći po sabranim glasovima, nisu imali dilemu koga će dovesti do trona.

Armija fanova

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

Marinković je godinama u javnom svetu, a "Burazengije" ga prate od kako se pojavio u medijima. Ima armiju fanova koja je uvek uz njega i koja ga je dva puta dovela do pobede u svim rijaliti formatima. Pobeda u Eliti 8 je treća kruna, te ga mnogi nazivaju kraljem rijalitija.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: