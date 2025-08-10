Slušaj vest

Stevan Anđelković imao je tu sreću da bude deo prve sezone Zvezde Granda. Tada je pobedu odneo Bane Mojićević, a kako i sam govori u intervjuu to su dani koji mu uvak izazivaju lepe uspomene.

On nikada nije komentarisao sve aktuelne teme o pomenutom takmičenju, a nedavno se prisetio svojih početaka i situacija iz davnih dana

- To je baš aktuelna tema u poslednje vreme i najlepše emocije me vezuju za to. To je sigurno najlepši period života, kada si mlad. Pogotovo sam ja bio jako mlad kada su počele da mi se dešavaju neke stvari, različita iskustva. Obiđeš ceo svet kao tinejdž zvezda. Prelepo iskustvo i prelepo druženje - rekao je on za Grand.

Kako i sam kaže ni on ne može da veruje da je prošlo preko 20 godina od momenta kada je prvi put zapevao na velikoj sceni

- Nemam taj osećaj, ali tek kad se osvrneš iza sebe i kad slučajno vidiš neke slike, tek onda skontaš gde si sve bio, šta si sve prošao i tek tad čovek postane svestan da iza sebe ostavlja trag. Kakav-takav, ali ostavlja trag konstantno, svakog dana - kazao je Steva za Grand.

1/7 Vidi galeriju Stevan Anđelković Foto: Printskrin/jutjub

Okumio se s Milicom Todorović

Milica Todorović i pevač Stevan Anđelković svoje dugogodišnje prijateljstvo krunisali su kumstvom. Milica Todorović je krstila Stevanovu ćerku Đinu, a jednom prilikom prisetila kako ju je on upitao da mu bude kuma.

- Mislim da mi je najlepši trenutak u životu kada je Stevan došao kod mene kući sa ružom, i ja gledam šta mu je pošto mi nije ni rođendan, nije mi ni slava, ništa... A on ne može da kaže, a oči mu pune suza i daje mi ružu i na maloj ceduljici piše ''Da li hoćeš da budeš moja kuma?'', ja sam tu umrla i venčala sam ga u crkvi - ispričala je Milica gostujući u emisiji "Magazin in".

Uzbudljiva prva bračna noć

Stevan Anđelković od 2018. godin je u skladnom braku sa suprugom Natašom, a iako su pre toga bili 11 godina u vezi, o njihovoj ljubavi se zna jako malo.

Jednom prilikom Stevan je ispričao detalje njihove prve bračne noći.