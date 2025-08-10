Slušaj vest

Rada Manojlović jedna je od pevačica koja se ne libi da peva gde god publika poželi da je čuje. Pa je tako osim klubova, restorana, velikih koncerata na trgovima, nedavno zapevala i ispod šatora na vašaru.

Ti snimci na društvenim mrežama su bili najkomentarisaniji, a sada je Rada otkrila i kako joj je bilo na vašaru. Kako ističe, upravo u tome je njena veličina. Što može da zapeva gde god je publika poželi.

- Tako je. Smatram da je moja veličina, ali i prednost to što se ni danas ne libim šatora – iako ne znam zašto je to postalo tabu tema. Nekada su šatori bili merilo kvaliteta, znanja pesama i repertoara, i najveće zvezde su nastupale na vašarima. Ja pevam tamo gde su ljudi – kad budu bili na Mesecu, pevaću i tamo! Hvala Bogu, kao što ste rekli, imam hitova i za vašar i za Arenu, pa mogu da radim sve – a to je ogromna prednost. - rekla je Rada, koje se osvrnula i na svoj nastup na Vašaru.

- Da vam kažem – ove godine sam prvi put radila vašar i iskreno, sama sam želela to da prihvatim jer mi je bio izazov da dođe neka potpuno drugačija publika i da budem s njima u bližem kontaktu, ne samo s visoke bine. Posle emisije „Nikad nije kasno“ i mojih narodnih spletova koji imaju milionske preglede, došlo je do povećanog broja poziva za veselja, vašare i ostalo. Kao da su ljudi konačno shvatili da sam prava pevačica sa ozbiljnim znanjem pesama i širokim repertoarom. Jer, po mojoj diskografiji neko bi možda pomislio da pevam samo moderne pesme i pitao bi se šta mogu da ponudim na proslavama sa namenskim repertoarom. Sada sam otklonila svaku sumnju. Moram da naglasim da ne pevam samo po Srbiji, već i u Bugarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori… Moj repertoar je zaista, ali zaista širok. Kad imaš takvo znanje – nema zime, posla će uvek biti - istakla je pevačica za "Novu".

Ne voli da čita knjige

Njene iskrene izjave ubrzo postanu viralne, a mnogi se i positovećuju s njenim mišljenjem. Nova izjava pevačice definitivno je izjava s kojom su se mnogi složili kada je reč o knjigama.

Na pitanje koju knjigu je poslednju pročitala pevačica je imala malo duži odgovor, ali je sve razjasnila.

- Ju, ja i knjige i knjige i ja, ja nemam koncentraciju. Nisam smirena i ja kad čitam knjigu, meni je sve to izgubljeno vreme, ali čekaj da obrazložim zašto. Inače, imam milijardu knjiga i ja sve počnem i meni to ništa nije interesantno. Ja u stvari i ne znam šta želim od života, možda imam pogrešne knjige, ne znam. Sestra mi je donela neke bog te pita, sve nešto psihologija nešto... Meni sve to kreni-stani, natežemo se knjiga i ja ko će duže. Više volim film ili da je neka knjiga adaptirana kroz film. Obrazloženje je što ja noću mnogo radim i mene opušta nešto drugo. Stalno čkiljim u telefon i još mi samo fali da uzmem knjigu i oslepim totalno - rekla je Manojlovićeva u emisiji "Bez filtera".

