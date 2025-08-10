SLOBINA ŽENA POKAZALA TELO ALI I LUKSUZNU VILU U CRNOJ GORI! Jelena sa decom uživa na vrhu zidine, a tek kako izgleda (FOTO)
Oni su prošle godine već imali prilike da uživaju u svom domu na moru, a sada je Jelena opet otišla u Crnu goru, pa je sa decom uživala na bazenu na vrhu zgrade, a ti trenuci završili su na društvenim mrežama
Sloba Radanović kao i mnoge njegove kolege veliki deo leta provodi u Crnoj Gori. Zbog opisa posla i konstantnog rada na Crnogorskom primorju pevač je prošle godine odlučio da pazari jedan penthaus u centru Budve kako bi i njegova porodica mogla da bude s njim dok traje letnja turneja.
Jelena je pozirala u kupaćem kostimu, a tom prilikom pokazala je zgodno telo i atribute i njene grudi su bile u prvom planu. Dok je ona pozirala oko nje su bila deca koja su uživala u čarima leta.
Vila u Beogradu od pola miliona
Cena ove nekretnine je bila paprena, kao i renoviranje što i ne čudi s ozbirom da je u njihovom domu sve apsolutno novo. Pevač je nedavno usnimio svaki deo kuće, a prvo je počeo sa snimanjem hodnika, a onda je pokazao enterijer od kog doslovno zastaje dah. Novi plazma televizor, spavaća soba urađena po najboljem ukusu, a tu je i kutak za malog Damjana.
Voleo bi još dece
Jelena je Slobi podarila sina Damjana, a pevač je svojevremeno pričao o roditeljstvu.
- To je neka sedma dimenzija ljubavi, ne znaš da je imaš dok se ne dogodi. Damjan je kruna mog života, sve što sam zamišljao i kako sam ga zamišljao, ispao je bolje od toga. Non stop je nasmejan i voli bubnjeve, pravi je dečak. Najlepša stvar je što sam baš njegov otac. Ne krijem da bih voleo da imam više dece, trenutno ne radimo na tome, ali želim - rekao je Sloba Radanović ističući veliku ljubav prema ulozi oca.