Slušaj vest

Sloba Radanović kao i mnoge njegove kolege veliki deo leta provodi u Crnoj Gori. Zbog opisa posla i konstantnog rada na Crnogorskom primorju pevač je prošle godine odlučio da pazari jedan penthaus u centru Budve kako bi i njegova porodica mogla da bude s njim dok traje letnja turneja.

Oni su prošle godine već imali prilike da uživaju u svom domu na moru, a sada je Jelena opet otišla u Crnu goru, pa je sa decom uživala na bazenu na vrhu zgrade, a ti trenuci završili su na društvenim mrežama.

Jelena je pozirala u kupaćem kostimu, a tom prilikom pokazala je zgodno telo i atribute i njene grudi su bile u prvom planu. Dok je ona pozirala oko nje su bila deca koja su uživala u čarima leta.

Jelena Radanović pokazala telo i luksuznu vilu Foto: Printscrean

Vila u Beogradu od pola miliona

Cena ove nekretnine je bila paprena, kao i renoviranje što i ne čudi s ozbirom da je u njihovom domu sve apsolutno novo. Pevač je nedavno usnimio svaki deo kuće, a prvo je počeo sa snimanjem hodnika, a onda je pokazao enterijer od kog doslovno zastaje dah. Novi plazma televizor, spavaća soba urađena po najboljem ukusu, a tu je i kutak za malog Damjana.

1/4 Vidi galeriju OVO NIJE VILA, NEGO ZAMAK! Sloba Radanović gradi luks nekretninu koja će vas raspametiti, objavljeni prvi kadrovi (FOTO) Foto: Printscreen

Voleo bi još dece

Jelena je Slobi podarila sina Damjana, a pevač je svojevremeno pričao o roditeljstvu.